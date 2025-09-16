«الأمومة».. سير وجماليات يسردها 53 عملاً فنياً في دبي

حين تروي الفنون قصة إبداع المرأة وتميزها فإنها تخاطب عقل ووجدان المتلقي بأبجديات رشيقة شائقة ورهيفة، بمقدورها ترسيخ الفكرة وإيصال الرسالة عبر أسلوب فاعل مؤثر وبليغ، وهو ما يحاكيه ويجسده معرض «الأمومة» في دبي، الذي افتتح مؤخراً في مركز كتبنا الثقافي، إذ يتضمن لوحات وصوراً متنوعة، لمجموعة فنانين ومصورين مميزين من مختلف أنحاء العالم، حيث يشاركون بأعمالهم التي تعبر عن تجربة الأمومة وقوة هذه الرابطة الفطرية.

ويتضمن المعرض، الذي يستمر حتى 16 نوفمبر، 20 لوحة و33 عملاً تصويرياً لـ29 فناناً ومصوراً من 17 دولة، وهي: الإمارات العربية المتحدة، ألبانيا، البحرين، بيلاروسيا، المملكة المتحدة، مصر، فرنسا، الهند، الأردن، لبنان، نيجيريا، باكستان، فلسطين، بولندا، روسيا، تنزانيا، وأوكرانيا.

إذ لا يقتصر المعرض على تمثيل الأمهات كموضوع في العمل الفني، بل يعكس أيضاً كيف يروي تميز مكانة المرأة، وكذا يبين كيف يرى الأبناء والأحفاد والآباء العلاقة القوية بين الأم وأولادها، مقدماً رؤى متعددة حول الأمومة وتفاصيلها العاطفية والاجتماعية، كما تجسد الأعمال المشاركة في المعرض المشاعر المختلطة المصاحبة للأمومة مثل: العطف، والفرح، والرعاية، والمشقة، والفقد؛ لنجده يقدم في هذه العوالم تجربة بصرية مؤثرة تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.

ومن بين المشاركين في هذا المعرض: المصورة الإماراتية علياء بنت سلطان، والمصور البحريني محمد بوحسن، إذ يسلط الفنانان الضوء في أعمالهما على تفاصيل التراث وجمالياته بموازاة قوة الرابطة بين الأجيال في المجتمع الخليجي، كما نجد أن بوحسن يحمل عدسته إلى أبعد من ذلك ليحط الرحال في أفريقيا مقدماً صورة تحمل آلاف الكلمات عن تلك الأم الأفريقية ذات النظرات الحادة وهي تُظل أبناءها بحمايتها.

ومن بين المشاركات الأخرى المميزة أيضاً أعمال المصور الباكستاني إبراهيم ناجي الذي يقدم صورة لأم فتية من إثنية «الكالاشا»، شعب الألوان والجبال في قلب الباكستان، حيث تظهر في الصورة وهي تحتضن صغيرها بدفء و تأمُل عميق.

كما يركز فنانون ومصورون آخرون في أعمالهم المشاركة بالمعرض على إبراز اللحظات العابرة والتفصيلية من يوميات الأم، وذلك مثل: الحياكة، تصفيف الشعر، قراءة القصص، تحَمُل صعوبات الحياة اليومية. ونطالع في الصدد أعمال الفنان البريطاني المحترف جون رايلتون الذي يقدم لوحات زيتية وفوتومونتاج يعكس معها نظرته للأمومة التي كونها خلال فترة إقامته في مصر، إذ أبهرته قوة الأم المصرية التي تتجول في شوارع القاهرة القديمة وهي تحمل أطفالها متحملة كثيراً من الصعوبات والمشقات الحياتية.

أما الفنانة الهندية شروتيكا غوسافي فتقدم نظرة تجريدية تأملية لمفهوم الأمومة.

وهناك أيضاً أعمال مثل لوحة جميلة للفنانة الشابة ملك دلول من فلسطين عن الأمومة، وسوى ذلك من الأعمال الأخرى.