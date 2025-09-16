جوائز إيمي 2025 .. مفاجآت ورسائل وأبطال

هيمن «أدولسنس»؛ المسلسل الظاهرة الذي يتقصى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي والخطاب الذكوري السام على الفتيان الصغار، على جوائز إيمي، أول من أمس الأحد، خلال حفلة، كافأت كذلك مسلسل «ذي ستوديو» من إنتاج «أبل»، الذي يعرض كواليس هوليوود، بـ13 جائزة، من بينها جائزة أفضل مسلسل كوميدي.

لكن الأضواء هذه السنة سلطت على فئة المسلسلات القصيرة المخصصة للأعمال من موسم واحد، إذ كان مسلسل «أدولسنس» الفائز بلا منازع بالجوائز في ثمانٍ من فئاتها، بعدما أثار جدلاً اجتماعياً حاداً سواء في بريطانيا أو في باقي العالم. وقال ستيفن غراهام الذي حصل على جائزة أفضل ممثل لتجسيده شخصية رب العائلة الذي يكتشف بهول الوجه القاتم لابنه البالغ 13 عاماً والمتهم بقتل رفيقة له في صفه، «لم نكن نتوقع أن يكون لمسلسلنا الصغير مثل هذه الوطأة».

وحاز المسلسل القصير من إنتاج نتفليكس والذي صورت كل حلقاته الأربع في لقطة واحدة، جائزة أفضل مسلسل قصير، إضافة إلى جوائز أفضل إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة في أدوار ثانوية لإرين دوهرتي وأوين كوبر.

وأصبح بطله الذي لا يتجاوز عمره الخامسة عشرة أصغر ممثل سناً يفوز بجائزة إيمي لتجسيده بصورة مذهلة شخصية الفتى العاجز عن التحكم بخيباته وإحباطاته. وقال الفتى «بصراحة، عندما بدأت دروس المسرح قبل بضع سنوات، لم أكن أتوقع أن أجد نفسي في الولايات المتحدة، كم بالأحرى هنا».

انطلاقة ناجحة

وحقق «ذي ستوديو» نجاحاً كبيراً بحصوله على أكبر عدد من الجوائز لموسم أول في فئة المسلسلات الكوميدية. وفاز سيث روغن الذي أسهم في ابتكار المسلسل، بجائزة أفضل ممثل عن دوره كمدير إبداعي أخرق يسعى بكل ما أمكنه لإنقاذ مالية استوديو كبير.

كما فاز المسلسل الذي يوجه رسالة حب لهوليوود ويعرض في الوقت نفسه نقداً لاذعاً لما فيه من مخاوف وخبث وقصور أخلاقي، بجائزتي أفضل إخراج وأفضل سيناريو، إضافة إلى جوائز أخرى. وكافأت الحفلة مسلسل «هاكس» الكوميدي بفوزه بجائزة رابعة لأفضل ممثلة لنجمته جين سمارت في دور الكوميدية البارعة والمتقدمة في السن التي تواجه فكاهية شابة مكلفة تجديد أسلوبها الهزلي. وفازت الممثلة هانا أينبيندر بجائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي عن أدائها في دور هذه الفكاهية الشابة.

«ذي بيت»

وكانت جائزة أفضل مسلسل درامي من نصيب «ذي بيت» الذي يروي تفاصيل الحياة اليومية في قسم الطوارئ في أحد مستشفيات مدينة بيتسبرغ، مع فوز نواه وايل الذي يجسد فيه شخصية رئيس القسم بجائزة أفضل ممثل، وفوز كاثرين لاناسا بجائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي.

ويسرد المسلسل في 15 حلقة أحداث نوبة عمل واحدة شديدة التوتر في المستشفى، متناولاً قضايا اجتماعية متعددة، من حق الإجهاض إلى حوادث إطلاق النار الجماعي.

وبذلك يتقدم «ذي بيت» على منافسه الأكبر «سيفيرانس» الذي يتابع مجموعة من موظفي شركة تكنولوجيا حيوية خضعوا لزرع شريحة في أدمغتهم تفصل وعيهم بشكل تام، بحيث يتركون حياتهم وذكرياتهم وشخصياتهم خارج مكان العمل.

وفازت بريت لاور بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الموسم الثاني من هذا المسلسل.

تميز

وتميزت الحفلة ببادرة مبتكرة لمقدمها نيت بارغاتزي، إذ تعهّد الكوميدي بالتبرع بمبلغ مئة ألف دولار من أمواله الخاصة لمنظمة تُعنى بمساعدة الشباب المحتاجين، على أن يخصم من المبلغ ألف دولار عن كل ثانية يتجاوز بها الفائزون الوقت المسموح به لكلماتهم وقدره 45 ثانية. لكن بادرته لم تحقق النتيجة المرجوة إذ تبدد المبلغ أمام طول خطابات الفوز، لكنه أعلن الإبقاء على هبته.