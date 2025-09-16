مهرجان «تنوير» في الشارقة.. «ما تبحث عنه.. يبحث عنك»

تستعد إمارة الشارقة لاستقبال دورة جديدة من الإبداع والفن مع عودة مهرجان «تنوير» في نسخته الثانية، ليحوّل صحراء مليحة الآسرة إلى مسرح نابض بالموسيقى والفنون والتواصل الإنساني، أيام 21 و22 و23 نوفمبر 2025.

فبعد النجاح اللافت الذي حققته الدورة الأولى، يكشف المهرجان لهذا العام عن مجموعة من الفنانين والمبدعين الذين سيضيئون سماء الحدث بعروض استثنائية، من بينهم الفنانة العالمية التونسية آمال مثلوثي التي ستختتم المهرجان بليلة خالدة، إلى جانب أسماء مرموقة أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً، إذ تَعِد هذه النسخة برحلة ثقافية ملهمة تمزج بين الإبداع العالمي وسحر الطبيعة في الشارقة.

احتفاء بالثقافة والمعرفة

تنطلق دورة هذا العام تحت شعار «ما تبحث عنه... يبحث عنك»، المستوحى من مقولة شهيرة للشاعر جلال الدين الرومي، حيث يدعو المهرجان جمهوره إلى خوض تجربة غامرة من الثقافة والتراث من خلال حفلات موسيقية تحت أضواء النجوم، وورش عمل ملهمة، وأعمال فنية تفاعلية، إلى جانب الفعاليات التي تحتفي بالموروث الشعبي والتقاليد الأصيلة على مدار ثلاثة أيام، ليجسّد مهرجان «تنوير» بذلك روح التبادل الثقافي، وقيم الاستدامة، والتغيير المجتمعي.

عروض ومساحات فنية متفرّدة

يحتضن المهرجان مزيجاً متنوعاً من المواهب الإقليمية والعالمية عبر منصات فنية صُممت بعناية مثل «القبة»، و«شجرة الحياة»، و«السوق»، و«المسرح الرئيسي». وقد جرى ابتكار هذه المساحات لتجمع بين عناصر الطبيعة وروح الإبداع، بحيث تتحوّل كل منصة إلى تجربة حسية متكاملة تدعو الجمهور إلى التفاعل والانغماس في أجواء فنية نابضة.

وفي اليوم الافتتاحي للمهرجان، ستقدّم الفنانة الإماراتية الموهوبة في فن الخزف إيمان الشامسي في «القبة»، جماليات الطين في حوار نابض بالحياة يجمع بين الأصالة والحداثة. أما في 23 نوفمبر، فسيأسر المعلّم كان Master Can، أحد ممثلي الجيل الرابع والثلاثين من معلمي شاولين، وهو تسلسل تاريخي يتناقل فنون القوة والحكمة عبر أجيال متعاقبة، الأنظار بعرض مدهش في فن (التاي تشي) يمزج فيه القوة الحركية بعمق الحكمة الروحية.

وعلى منصة «شجرة الحياة»، سيكون الجمهور على موعد مع الفرقة المغربية الأسطورية «ناس الغيوان». كما يطلّ في اليوم الثالث ليو روخاس، عازف ناي (البان) المبدع من الإكوادور، بعزف يفيض بأصالة التراث الأنديزي، ترافقه إبداعات الفنان التشكيلي جينس أرتشنتي القادم من بيرو. أما في منطقة «السوق»، فسيشهد اليوم الثاني إبداع الموسيقية حنان حلواني، عازفة آلة البزق.

وفي اليوم الثالث، ستقدّم دلال، المدرّبة في مجالات العافية والوعي الحياتي، حديثاً ملهماً يسلّط الضوء على التحوّل الإيجابي والسلام الداخلي. وعلى «المسرح الرئيسي»، ستأخذ فرقة «ميراز» الكردية، التي تحمل إرثاً موسيقياً غنياً يجسد الهوية الثقافية الكردية وبلاد ما بين النهرين، الجمهور في رحلة فنية مميّزة تحتفي بجماليات الموسيقى الأصيلة.

وتتألق في ختام المهرجان الفنانة التونسية آمال مثلوثي. ويضم المهرجان مجسمات وأعمالاً تركيبة فنية، لتضيف أبعاداً بصرية جديدة إلى المشهد الطبيعي. وستدمج المعروضات بين المواد التقليدية والعناصر المعاصرة، لتمنح الزوار تجربة جمالية مختلفة في قلب الطبيعة.

ولعشاق الطبيعة والمغامرات، يوفر المهرجان مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة.

دعوة مفتوحة

وتمثل النسخة الثانية من مهرجان «تنوير» دعوة مفتوحة لخوض رحلة تناغم فريدة بين الموسيقى والفن والطبيعة. فمن خلال برنامجه العالمي ورؤيته العميقة وموقعه الصحراوي الأخّاذ، يقدّم المهرجان فرصة نادرة للاحتفاء بلحظات متفرّدة يخلّدها الزمن، في تجربة تجعل الصحراء تغني، والروح تُصغي، والنور يتجلّى في قلوب الحاضرين.