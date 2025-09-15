«منتدى الجوائز العربية» في ضيافة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن استضافة اجتماعات النسخة الخامسة من «منتدى الجوائز العربية»، التجمع العربي، الذي يضم في عضويته جوائز المنطقة العربية، ويهدف إلى دعمها، والارتقاء بمكانتها، وتعزيز جهود التنسيق والتعاون فيما بينها، لتطوير بيئة عربية محفزة للإبداع والتميز، وذلك بتاريخ 8 و9 أكتوبر المقبل، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة في المشهد الفكري والعلمي العربي، إضافة إلى ممثلي الجوائز العربية.

وتواكب استضافة المؤسسة للمنتدى رسالتها وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تشجيع الفكر والابتكار العربي، ودعم بناء بيئة عربية حاضنة للإبداع والمبدعين بمختلف المجالات.

ويناقش منتدى الجوائز العربية سبل تطوير العمل المشترك، وتبادل الخبرات، كما يستعرض أبرز المبادرات والأنشطة، التي تعزز حضور الجوائز رافداً أساسياً للمعرفة والإبداع في المنطقة، إلى جانب طرح مبادرات مستقبلية، تهدف إلى توثيق التجارب، وتوسيع دائرة التعاون بين الجهات المعنية بهذا المجال.

وعبَّر الدكتور عبدالعزيز السبيّل، رئيس المنتدى، أمين عام جائزة الملك فيصل، عن عميق شكره وتقديره لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، العضو المؤسس للمنتدى، والمؤسسة، على استضافتها لاجتماع المنتدى.

من جهته، قال جمال بن حويرب، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «يحمل المنتدى أهمية كبيرة، ويضطلع بدور محوري في دعم الجوائز العربية والارتقاء بمكانتها، متيحاً فضاء متميزاً لتمكين قنوات الاتصال والتنسيق».