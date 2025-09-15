أوسكار باروسو.. أدرينالين العدسة الرياضية

المصور الإسباني أوسكار ج. باروسو بدأ قصته مع العدسة بأن نجح في الجمع بينها وبين عشقه لأدرينالين سباقات السيارات ونوعية التشويق البصري فيها.

أوسكار، وهو أحد أبرز أعضاء لجنة تحكيم الدورة الرابعة عشرة من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، قام بتأسيس وكالة AFP7 للتصوير والصحافة، مطلقاً مسيرة مهنية، أوصلته إلى فعاليات رياضية كبرى مثل MotoGP وFormula 1، وكرة القدم الأوروبية من الدرجة الأولى.

اكتسبت أعمال أوسكار الصحفية المصورة شهرة واسعة، وقادته لمشاريع اجتماعية مؤثرة، منها معرض آلام المسيح والفيلم القصير «عيد ميلاد أدانو»، الذي يظهر مرضى سرطان شباب من جمعية أدانو.

لاحقاً، أسس وكالة Danto Press، وهي تطور لوكالة AFP7 بالشراكة مع Europa Press، ما أدى إلى منصة أوسع لسرد القصص البصرية. خلال جائحة «كوفيد 19»، ومع توقف الأنشطة الرياضية، حول أوسكار عدساته إلى خط المواجهة في هذه الأزمة، ملتقطاً صوراً وقصصاً مؤثرة تحولت إلى كتاب «كوفيد 19: أكثر من الحدود»، الذي يضم أكثر من 100 مقابلة وصورة لأبطال من الحياة اليومية.

شغل أوسكار منصب مُحكّم في مسابقات التصوير الفوتوغرافي، بما في ذلك جائزة «وورلد برس فوتو»، وألقى محاضرات في جامعات ومعاهد تصوير إسبانية. وتُوّجت خبرته الواسعة في الرياضات النخبوية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، بإصدار كتابه «Fotoperiodismo Deportivo» عام 2025، وهو بمثابة تكريم لقوة ودقة التصوير الصحفي الرياضي.

فقط اكتشف خطّ شغفك.. فسترى انهمار الإنجازات يأتي تِباعاً

