جناح الإمارات بموسم طانطان يبرز الموروث الثقافي والتراثي للدولة





يشهد جناح دولة الإمارات، المشارك في الدورة الـ 18 من موسم طانطان الثقافي بالمملكة المغربية، فعاليات متنوعة تجسّد تراث الدولة وتبرز موروث الإبل.

وكرمت اللجنة المنظمة، الفائزين في مسابقتي المحالب ومزاينة الإبل، والتي نظمتهما هيئة أبوطبي للتراث بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي والاتحاد المغربي لسباقات الهجن، بحضور معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة عمر البرديجي رئيس الاتحاد المغربي لسباقات الهجن، وسعادة عبدالله بطي القبيسي المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في الهيئة، ومحمد بن عاضد المهيري مدير المسابقات التراثية في موسم طانطان.

وجرت مسابقة المحالب مزاينة الإبل على مدى يومين في 4 أشواط خصصت لها 40 جائزة، بواقع 10 جوائز لكل شوط، وحظيت باهتمام كبير من قبل مربي الإبل، حيث شهدت مشاركة واسعة من مختلف قبائل إقليم طانطان، كما جرت منافسات مزاينة الإبل وسط جمع من المهتمين والزوار، وتضمنت المزاينة 6 أشواط خُصص لها 60 جائزة.

وقال محمد بن عاضد المهيري، إن تنظيم المسابقات المعنية بمورث الإبل ضمن مشاركة دولة الإمارات في موسم طانطان الثقافي يأتي في إطار الاهتمام بهذا الموروث الأصيل والحفاظ عليه ونقله للأجيال القادمة بما يضمن استدامته.

وأضاف أن الجناح الإماراتي خصّص جوائز قيمة للفائزين في مسابقتي المحالب ومزاينة الإبل من أجل تشجيع ملاك الإبل المغاربة "الكسابة"، الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في هذا المجال.

من جهة أخرى يواصل جناح دولة الإمارات تقديم فعالياته ومسابقاته الثقافية والتراثية والترفيهية لزوار الموسم، للتعريف بالموروث الإماراتي الحي.

وتواصلت عروض فرق الفنون الشعبية، واستعراض الحرف اليدوية التقليدية، وفنون الطهي الإماراتي، والألعاب الشعبية وغيرها من الفعاليات والمسابقات والأنشطة.

وشاركت فرقة الفنون الشعبية الإماراتية في مسيرة الكرنفال الاستعراضي، الذي أقيم وسط مدينة طانطان ضمن فعاليات الموسم، وقدمت الفرقة العديد من أشكال الفنون الإماراتية، فيما قدمت الفرق الشعبية المغربية الرقصات الشعبية للقبائل الصحراوية في طانطان.