الموسم المسرحي الـ 18 ينطلق غداً بخورفكان ودبا الفجيرة

ضمن مبادرات جمعية المسرحيين في الإمارات، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً الجمعة، عروض الموسم المسرحي في دورته الثامنة عشرة، في أسبوعيه الأول والثاني، من على قاعتي المركز الثقافي بمدينة خورفكان ومسرح دبا الفجيرة، وتستمر حتى العشرين من شهر سبتمبر الحالي، لتنتقل العروض بعد ذلك، وفي أواخر شهر أكتوبر القادم، في أسبوعيها الثالث والرابع، إلى إمارة أم القيوين ومدينة كلباء.

سيكون جمهور مدينتي خورفكان ودبا الفجيرة، على موعد مع أهم العروض المسرحية التي قدمت في أيام الشارقة المسرحية في دورتها الفائتة، وتطرح العروض أهم القضايا الاجتماعية التي تشغل المجتمع.

أول العروض، مسرحية «عرائس النار». أما العرض الثاني، فهو مسرحية «عرج السواحل». ويلتقي الجمهور في ثالث العروض مع الفنان إبراهيم سالم في مسرحية «علكة صالح». وآخر عروض الموسم مسرحية «صرخات من الهاوية».

وقال إسماعيل عبدالله، رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، الجهة المنظمة لهذا الحدث: «عاماً بعد عام، ودورة بعد أخرى من دورات الموسم المسرحي، يزداد إقبال الجمهور على حضور العروض، لمسنا ذلك من خلال التفاعل الجيد والنوعي مع ما يقدمه نجوم الموسم المسرحي، والفرق المسرحية المشاركة، حيث إننا نحرص في جمعية المسرحيين على البناء على ما تحقق من منجز، ومضاعفة الجهود، من أجل أن تواصل عروض الموسم المسرحي ألقها وتفاعل الجمهور معها.