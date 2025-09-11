«بيئات الثقافة» تحفز المبدعين العربعلى تقديم أعمال تعالج التحديات العالمية

أعلن الصندوق العربي للفنون والثقافة - آفاق، أكبر مؤسسة داعمة للفنانات والفنانين المستقلين والمؤسسات الثقافية في العالم العربي، عن إطلاق برنامجه الجديد «بيئات الثقافة»، في خطوة تُعد علامة فارقة إقليمياً، حيث تكون مؤسسة عربية القائمة بشكل أساسي مبادرة ثقافية ممولة من الاتحاد الأوروبي.

البرنامج الذي يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله وتنفذه آفاق بالشراكة مع «أوكسفام إيطاليا» و«ميغافون» و«إيكو الكتريك»، يتيح للمتقدمين والمتقدمات إليه، من داخل وخارج مجالات الممارسة الفنية، طرح رؤى جديدة حول القضايا العالمية واستكشاف سُبل لإيجاد حلول لها.

وفي زمن تتشابك فيه التحديات الاجتماعية والسياسية والبيئية، يفترض برنامج «بيئات الثقافة» أن الحلول لا يمكن أن تعتمد على السياسات والأطر العلمية التقليدية وحدها. فالتغيّر المناخي وعدم المساواة الجندرية والتحول الرقمي، على سبيل المثال، ليست قضايا نظرية معزولة عن واقعنا، بل تؤثر في تشكيل مجتمعاتنا واقتصادنا وحياتنا اليومية. يدعو البرنامج الفنانين والفنانات والمشتغلين في الحقل الثقافي والمتعاونين من قطاعات مختلفة لإعادة تخيل طرق الاستجابة لهذا الواقع العالمي الملحّ. وبينما قد تتجاهل مبادرات دولية دور القطاع الثقافي في مواجهة التحديات من هذا النوع، فإن «بيئات الثقافة» يضع الإبداع والابتكار في صميم معالجة القضايا العالمية. وبذلك، تضمن قيادة آفاق تجذّر البرنامج في واقع المجتمعات الثقافية العربية وارتباطها في الوقت عينه بالنقاشات والموارد العالمية.

وقالت ريما المسمار، المديرة التنفيذية لآفاق: «الفنون والثقافة ليست على هامش تحديات عالمنا، بل هي عناصر أساسية في تشكيل فهمنا وتواصلنا وتصرفاتنا كمجموعة»، مضيفة: «من خلال برنامج «بيئات الثقافة»، تُعيد آفاق التأكيد على الدور الجوهري للممارسة الثقافية في بناء مستقبل مستدام ومترابط. إنه دعوة للمشاركة في تصور حلول قادرة على تغيير واقعنا الحالي».

يمتد البرنامج على مدى أربع سنوات، وسيدعم نحو 58 مشروعاً في تسع دول عربية، مقدّماً تمويلاً مالياً إلى جانب فرص لبناء القدرات، تشمل: التوجيه والتبادلات بين الأقران وورش العمل والتشبيك. يتمحور البرنامج حول ثلاثة مسارات: الأول مسار تشكيل فضاءات إبداعية لدعم المشاريع الفنية التي تعيد تخيّل المساحات المشتركة وتعزز الصلات داخل المجتمعات، سواء كانت على أرض الواقع أم في الفضاء الرقمي. والثاني مسار «مختبرات إبداعية» تجمع الفنانين والعلماء وخبراء التكنولوجيا والمهنيين من مختلف القطاعات لتجربة حلول مشتركة وابتكار استجابات للقضايا العالمية المعقدة. والثالث «قوافل إبداعية» لتوسيع نطاق المحتوى الثقافي من خلال الجولات والمهرجانات والإقامات الفنية والمنصات الرقمية، مما يضمن انتقال الأعمال والسرديات الفنية عبر الحدود واللغات والمجتمعات. ومن خلال دمج هذه المسارات الثلاثة، تهدف مبادرة «بيئات الثقافة» إلى تغذية منظومات حيوية تعاونية تُصبح فيها الثقافة محركاً للابتكار والعمل الجماعي. يُفتح باب التقديم لبرنامج «بيئات الثقافة» 22 سبتمبر الجاري.