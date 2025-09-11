انطلاق ندوة اليونسكو عن «العويس» اليوم

برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق اليوم الندوة الدولية الكبيرة «سلطان العويس.. رحلة الشعر.. رحلة العطاء»، التي تنظمها مؤسسة سلطان بن علي العويس بالتعاون مع منظمة اليونسكو بمقر المنظمة في باريس، وذلك في إطار الاحتفال بمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس (1925 ـ 2025)، حيث ستستمر ليومين (اليوم وغداً الجمعة)، وتعد واحدة من أبرز فعاليات البرنامج الاحتفالي الواسع بمئوية الشاعر الراحل.

ستحضر الندوة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، التي ستلقي كلمة في افتتاح الندوة إلى جانب إرنستو أتون راميريز، مساعد المديرة العامة لقطاع الثقافة في منظمة اليونسكو، وعلي الحاج علي آل علي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليونسكو، رئيس المجموعة العربية، والدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

يشارك في الندوة نخبة من الباحثين والأدباء والشعراء والمستشرقين من مختلف دول العالم.

وعلى هامش الندوة تنظم المؤسسة معرضاً تشكيلياً بعنوان «كلمات تهوى الجمال» مستوحى من شخصية العويس أو أشعاره، يضم 28 لوحة فنية بين خط وتشكيل وحروفيات مذهبة ومزخرفة بريشة ألمع الفنانين العرب والعالميين. وقد استوحت جميع الأعمال المشاركة في المعرض موضوعاتها من الشاعر سلطان العويس. ويتخلل افتتاح الندوة عرض فيلم وثائقي قصير عن حياة سلطان العويس، كما يقدم الفنان فواز باقر وفرقة التخت الشرقي نماذج من الموسيقى التراثية الشرقية.