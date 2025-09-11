مجلس كلباء الأدبي يستضيف الشاعر سيف الخاطري

استضافت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية الشاعر سيف عبيد بن هويشل الخاطري، وذلك في مجلس كلباء الأدبي عقد البرنامج بحضور راشد محمد الزعابي مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة، وعدد من مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية، ومجموعة من المثقفين والمهتمين بمجال الأدب والشعر، وذلك في إطار دعم وتعزيز الحركة الثقافية والإبداعية للإمارة وتنمية مواهبهم الإبداعية والشعرية.

افتتح البرنامج بتقديم الإعلامي عبدالله أحمد نبذة عن سيرة الشاعر سيف الخاطري، موضحاً أن الشاعر عرف بافتتانه بالوطن، ما دفعه إلى التغني به صادحاً بأرق المشاعر وأصدقها بوحاً، كما أنه حفيد شاعر الرزفة الكبير علي بن هويشل الخاطري رحمه الله، حفظ شعر والده وجده منذ صغره وكان دائماً ما يلقي قصائد والده وجده في المجالس الشعرية والمناسبات والأفراح، إلى أن اصبح شاعراً متميزاً محافظاً على الشعر الأصيل.

تضمنت الجلسة افتتاحية بقصيدة شعرية عن بمبادرات الشارقة التي يقدمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من مشاريع تطويرية للإمارة، كما تناول الشاعر بحديثه فن الرزفة، لافتاً إلى أهمية المحافظة على الأصالة والحداثة وتداخل الثقافات وأثرها في البيئة، استطاع من خلال أسلوبه العفوي والرصين أن يقترب من ذاكرة القصيد ومن تجارب الشعراء بروح صادقة، تجمع بين التقدير العميق والإعجاب الواعي بتجاربهم. وقدم الخاطري في الجلسة قصائد عدة، منها القصائد الوطنية والاجتماعية والمساجلات الشعرية وقصائد المدح والغزل.