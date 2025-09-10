1000 مبدع عالمي في أسبوع دبي للتصميم 2025

يعود أسبوع دبي للتصميم؛ معرض التصميم الرائد في المنطقة، في دورته الحادية عشرة من 4 إلى 9 نوفمبر 2025، ويُنظم بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، حيث يقدم برنامجاً متنوعاً من التكليفات الفنية والمعارض والتركيبات الفنية والجلسات الحوارية والفعاليات المباشرة.

وأصبح أسبوع دبي للتصميم منذ انطلاقه منصة محورية للتبادل الثقافي تسلط الضوء على ممارسات متنوعة من المنطقة والعالم، ويجمعها مع جمهور عالمي. ويغطي برنامجه متعدد التخصصات مجالات عدة مثل العمارة والتصميم الداخلي والأثاث وتصميم المنتجات والتصميم الجرافيكي والتجارب التفاعلية، ليكون بمثابة مساحة للحوار والتجريب والتقدم. وفي ظل المشهد الثقافي النابض في دبي، يواصل المعرض ترسيخ مكانة المدينة كمركز عالمي للإبداع وتبادل الأفكار.

مواهب وطاقات

وأشارت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم إلى أن أسبوع دبي للتصميم يعدّ من أبرز المنصات التي تحتفي بالمواهب والطاقات الإبداعية، إذ يستقطب في شهر نوفمبر من كل عام نخبة من المصممين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وقالت: «تشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 1000 مصمم وعلامة تجارية من الأسماء الراسخة والمواهب الصاعدة ليجسّد أسبوع دبي للتصميم القيم الأساسية التي يقوم عليها حي دبي للتصميم، والتي تشمل الإبداع، وإلهام التصميم، وتبادل المعرفة، والتنمية المجتمعية، وتعزيز التعاون والشراكات، إلى جانب دعم المواهب محلياً وعالمياً».

ومن جهتها، قالت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي: «يشكّل أسبوع دبي للتصميم ركيزة أساسية في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال توفير فرص نوعية للمصممين الناشئين، ودعم رواد الأعمال، وإبراز المواهب الإقليمية على الساحة العالمية».

وعلقت ناتاشا كاريلا، مديرة أسبوع دبي للتصميم: «يحمل برنامج هذا العام رؤية أكثر تأمّلاً، حيث نستكشف التصميم ليس فقط كأداة للابتكار، بل كقوة اجتماعية وثقافية تؤثر في أسلوب حياتنا المشترك، وطرق تواصلنا، وأنظمة الرعاية التي نعتمدها».

داون تاون ديزاين

يعود معرض داون تاون ديزاين، الحدث الرئيسي لأسبوع دبي للتصميم والمعرض الرائد في المنطقة للتصميم الراقي والمعاصر، إلى تراس الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر 2025. ويقام «إيديشنز للفنون» بالتزامن مع داون تاون ديزاين، ويعرض أعمالاً فنية وتصاميم محدودة الإصدار من مبدعين إقليميين ودوليين تشمل المطبوعات والتصوير الفوتوغرافي والأعمال الورقية والسيراميك والتصميم المعاصر وأعمالاً فنية متعددة.

ابتكار نوعي

تُعد جائزة الأشغال المدنية، مسابقة التصميم الخاصة بأسبوع دبي للتصميم، برنامجاً سنوياً يوفر منصة للمعماريين والمصممين لتجربة أفكار مبتكرة في الفضاءات العامة.

في نسخة هذا العام، تركز المسابقة على الفناء، وهو نموذج مكاني متجذر في المنطقة وله صدى في ثقافات متعددة. ولطالما كان الفناء مكاناً للتجمع والتأمل والتحكم بالمناخ، ويجمع بين الانفتاح والخصوصية والتبادل. هذا العام، دُعي المصممون والمعماريون لإعادة تخيله كبنية تحتية مجتمعية، مستفيدين من شمولية هذا النموذج التاريخي، ومعالجين الاحتياجات المعاصرة من خلال التفاعل والحركة والتوقف والاستراتيجيات المناسبة للمناخ.

الفائز هذا العام بمقترح «متى تصبح العتبة فناء؟» هو استوديو التصميم والأبحاث الإماراتي عن «شكل من أشكال العمل» الذي أسسه عمر درويش وعبدالله عباس.

تكليفات

يُعد أبواب برنامجاً سنوياً في أسبوع دبي للتصميم يقدّم منصّة للمصممين من غرب وجنوب وشرق آسيا والقارة الأفريقية، من خلال تكليفات إبداعية لإنشاء أجنحة أو تركيبات تتمحور كل عام حول موضوع جديد يعكس قضايا معاصرة ذات صلة بالسياقات الإقليمية والعالمية.

في نسخة 2025، جاء الموضوع بعنوان «في التفاصيل»، حيث دُعي المصممون لاستكشاف الذكاء المادي والدقة والرمزية الثقافية من خلال عدسة الزخرفة بوصفها لغة جمالية محمّلة بالمعنى والذاكرة والرموز التي شكّلت العمارة والأشياء والمنسوجات عبر الثقافات.

مساحات

سيُحوّل أكثر من 30 عملاً تركيبياً خارجياً ضخماً حي دبي للتصميم إلى مساحة مفتوحة للابتكار في التصميم، حيث تُصبح المساحات العامة أعمالاً تفاعلية تدعو إلى الاستكشاف والمشاركة.

من دولة الإمارات العربية المتحدة، ستعرض استوديوهات معمارية وتصميمية محلية مجموعة متنوعة من المشاريع: ستقدم شركة أرض كوليكتيف وهي شركة تصنيع مواد مستدامة مقرها الإمارات، هيكلاً مصنوعاً من «DuneCrete» و«DateForm»، وهما مواد منخفضة الانبعاثات طورتها الشركة، واستوديو التصميم الإماراتي أجزال الذي سيعيد تصور المجلس باستخدام مواد محلية المصدر تشمل حجراً من الشارقة وجلود الإبل المصنعة يدوياً من قبل الحرفيين، وسيعرض إيدج آركيتكتس تطبيقات تجريبية لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لاستكشاف إمكانيات جديدة في الخرسانة والبلاستيك، كما سيقدم الجناح الوطني لدولة الإمارات قدر الضغط، وهو نموذج أولي لبيت زجاجي متكيف يستكشف التكامل بين إنتاج الغذاء والهندسة المعمارية من خلال أنظمة معيارية باستخدام التربة والنباتات المحلية.

إلى جانب ذلك، ستقدّم شركات ومؤسسات إقليمية ودولية تركيبات توسّع الحوار التصميمي.

المعارض والفعاليات

يُقدّم أسبوع دبي للتصميم 2025 مزيجاً متنوعاً من المعارض والمتاجر المؤقتة والفعاليات، التي تمتد إلى تجارب غامرة العلامات التجارية والتعاونات الثقافية والمبادرات المستقلة.

المحادثات وورش العمل

يُقام برنامج ورش عمل أسبوع دبي للتصميم في مساحة مخصصة للمبدعين، وهو مصمم لإلهام وتطوير المهارات في مختلف تخصصات التصميم، مُلبياً احتياجات المحترفين والمبدعين الطموحين من جميع الأعمار والاهتمامات ومستويات الخبرة.