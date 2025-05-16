«مختلفون معاً».. عرض دُمى ينشر قيم الصداقة والتعاطف في الفصول الدراسية

في خطوة رائدة لتعزيز مفاهيم التنوع وقبول الآخر أعلنت قرية سند، أكبر مركز في المنطقة يختص بدعم الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد، بالتعاون مع مسرح ليه ماريونيت للدمى، عن انطلاق جولة مدرسية لعرض الدمى التفاعلي «مختلفون معاً»، والذي يقدم تجربة فنية هادفة، ترسخ في أذهان الأطفال معاني الدمج وتقبل الاختلاف.

جاء هذا الإعلان عقب النجاح اللافت للعرض الأول، الذي أقيم خلال شهر التوعية بالتوحد في مسرح ليه ماريونيت في سنست مول، حيث لقي العمل إشادة واسعة من جمهور متنوع، ضم ممثلين عن هيئة تنمية المجتمع، ومتخصصين في التعليم والصحة النفسية، بالإضافة إلى أولياء الأمور والطلبة.

ويحمل عرض «مختلفون معاً» الأطفال في رحلة داخل غابة خيالية مليئة بالشخصيات الفريدة، حيث يتعلمون من خلالها أن الاختلاف ليس عيباً بل مصدر قوة.

ومن خلال أسلوب سرد إبداعي وحضور بصري غني بالدمى الملونة يقدم العرض رسالة مؤثرة، تزرع في نفوس الصغار قيم الصداقة والتعاطف والتفاهم.

ومع انطلاق الجولة الجديدة تسعى قرية سند ومسرح ليه ماريونيت إلى إيصال هذه الرسالة الهادفة إلى أكبر عدد ممكن من المدارس والمجتمعات في دبي، سواء من خلال عروض داخلية في المدارس أو زيارات منظمة للمسرح.

وتهدف المبادرة إلى غرس مفاهيم الدمج والتقبل لدى الأجيال القادمة بطريقة ممتعة وقريبة من قلوبهم، مساهمة بذلك في بناء مجتمعات أكثر وعياً وتضامناً، يذكر أن تقديم العرض سيستمر في نفس المسرح، ليصل لأكبر شريحة من الجمهور.