«مختلفون معاً».. عرض دُمى ينشر قيم الصداقة والتعاطف في الفصول الدراسية

جاء هذا الإعلان عقب النجاح اللافت للعرض الأول، الذي أقيم خلال شهر التوعية بالتوحد في مسرح ليه ماريونيت في سنست مول، حيث لقي العمل إشادة واسعة من جمهور متنوع، ضم ممثلين عن هيئة تنمية المجتمع، ومتخصصين في التعليم والصحة النفسية، بالإضافة إلى أولياء الأمور والطلبة.
ومن خلال أسلوب سرد إبداعي وحضور بصري غني بالدمى الملونة يقدم العرض رسالة مؤثرة، تزرع في نفوس الصغار قيم الصداقة والتعاطف والتفاهم.
ومع انطلاق الجولة الجديدة تسعى قرية سند ومسرح ليه ماريونيت إلى إيصال هذه الرسالة الهادفة إلى أكبر عدد ممكن من المدارس والمجتمعات في دبي، سواء من خلال عروض داخلية في المدارس أو زيارات منظمة للمسرح.
وتهدف المبادرة إلى غرس مفاهيم الدمج والتقبل لدى الأجيال القادمة بطريقة ممتعة وقريبة من قلوبهم، مساهمة بذلك في بناء مجتمعات أكثر وعياً وتضامناً، يذكر أن تقديم العرض سيستمر في نفس المسرح، ليصل لأكبر شريحة من الجمهور.