«محمد بن راشد للمعرفة» تستعرض مشاريعها في «تورينو للكتاب»

تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في «معرض تورينو الدولي للكتاب 2025»، الذي يُعد من أبرز الأحداث المعرفية والفكرية في أوروبا، ويقام في الفترة من 15 إلى 19 مايو الجاري.

وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز حضورها على الساحة العالمية، والترويج لمشاريعها المعرفية، وإصداراتها الفكرية الرائدة في مجالات العلم والمعرفة وصناعة النشر.

وانطلقت المشاركة بندوة نظمتها المؤسسة عن موسوعة «المسلمين في صقلية» والتي أطلقتها مؤخراً، وشارك في الندوة جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور أتيليو بيتروتشيولي، أستاذ قسم دكتوراه العمارة والبناء في جامعة روما، والدكتور فرانشيسكو فيولانتي أستاذ مشارك في تاريخ العصور الوسطى في جامعة باري بإيطاليا.

وفي كلمته خلال الندوة، قال جمال بن حويرب إن موسوعة «الحضارة الإسلامية في صقلية»، تمثّل ثمرة جهد أكاديمي مميز استمر لما يزيد على ثمانية عشر عاماً، بإشراف المفكرة والأكاديمية الراحلة الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي.

حيث تضمنت ثلاثين بحثاً علمياً شارك في إعدادها تسعة وعشرون باحثاً من إيطاليا والعالم العربي وأوروبا وأمريكا. موضحاً أن الموسوعة لا توثق فقط للحقبة الإسلامية في صقلية بين عامي 831 و1091، بل ترسم ملامح حضارة متكاملة أسهمت في تطور العمارة، والعلوم، والفنون، واللغة، والنظم الاجتماعية في هذه الجزيرة المتوسطية الفريدة.

وأكد أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تُؤمن بأن المعرفة هي الجسر الحقيقي للتواصل الحضاري، وتعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لدعم المبادرات التي تعزز التفاهم والتكامل بين الثقافات، وتُسلط الضوء على الإسهامات الحضارية التي قدمها العرب والمسلمون في مسيرة الإنسانية.