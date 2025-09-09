عدد جديد من مجلة «الحيرة من الشارقة»

صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة العدد الثالث والسبعون من مجلة «الحيرة من الشارقة»، التي تعنى بالشعر والأدب الشعبي.

واشتمل العدد على باقة منتقاة من قصائد شعراء وشاعرات من الإمارات والخليج والوطن العربي، في كلّ من باب «أنهار الدهشة»، وباب «بستان الحيرة»، كما تناول باب «على المائدة» موضوع الرمزية والوضوح في القصيدة النبطية بين ثقافة الشاعر ووعي المتلقي.

وقرأ باب «مداد الرواد» تجربة ومسيرة الشاعر الإماراتي الراحل سالم بن حميد السويدي، شاعر البحر والحنين والسفر، أما باب «زهاب السنين» فقرأ عدداً من الأشعار التوثيقية للمكان في الجزيرة العربية: الوديان نموذجاً.

وتناول باب «شبابيك الذات» قراءة في مواضيع وأسلوب الشاعرة القطرية «فدا الهيل- الشوق طير»، بينما قرأ باب «كنوز مضيئة» عذوبة العاطفة وموسيقى القصيدة عند الشاعر الإماراتي الراحل عبدالله بن ذيبان.

كما قرأ باب «عتبات الجمال» بعض المهارات الشعرية النبطية، مثل: القصيدة الألفية والقصيدة الخالية من النقاط، ووقف باب «ضفاف نبطية» على تجربة وأسلوب الشاعر العُماني الراحل حمد الخروصي، في حين درس باب «مدارات» الشعر الشعبي التهامي اليمني وأشكاله الفنية.

وتناول باب «فضاءات» موضوع الخريف في الشعر الشعبي والنبطي ودلالاته الأدبية، أما باب «تواصيف»، فقرأ لون «الفجري» الغنائي التراثي في منطقة الخليج العربي.

وأخيراً، عرض باب «إصدارات وإضاءات» كتاب «الطير في الشعر الشعبي الإماراتي» لمؤلفه الأديب والباحث الإماراتي فهد المعمري.