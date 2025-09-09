«السنع وتحديات التواصل» محور محاضرة بالعين

نظم مركز سالم بن حم الثقافي محاضرة توعوية بعنوان: «السنع الإماراتي وتحديات وسائل التواصل الاجتماعي»، بحضور الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة المركز، وعدد من طلاب مدارس العين وأولياء أمورهم.

هوية

وقال الشيخ مسلم بن حم العامري، في كلمته بهذه المناسبة: «إن السنع الإماراتي يمثل ركناً أصيلاً من هويتنا الوطنية، وقيمة راسخة في تراثنا الذي نعتز به وننقله للأجيال القادمة، وإن توعية أبنائنا بمخاطر الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي لا تقل أهمية عن غرس القيم الأخلاقية، لأن بناء الإنسان الواعي هو أساس حماية المجتمع وصناعة مستقبل مزدهر تحت ظل قيادتنا الرشيدة».

وتطرق الدكتور سالم الكتبي، الذي ألقى المحاضرة، إلى أبرز القيم المرتبطة بالسنع الإماراتي ودوره في بناء الشخصية المتوازنة للأبناء والتحديات التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي على سلوكيات الناشئة، مقدماً مجموعة من التوجيهات العملية للطلاب وأولياء الأمور حول الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الوسائل.

منظومة قيمية

وأوضح أن السنع الإماراتي ليس مجرد عادات وتقاليد، بل منظومة قيمية متكاملة تغرس في الأبناء الاحترام والمسؤولية والانتماء للوطن، مؤكداً أن تعزيز هذه القيم في المدارس والأسرة يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات السلوكية.