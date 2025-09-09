«كلباء للمسرحيات القصيرة» يحتفي بعبد الحميد البلوشي

تنظم دائرة الثقافة الدورة الثانية عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وذلك في الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.

المهرجان الذي يهدف إلى صقل وإبراز المواهب المسرحية، وتُقام فعاليات دورته الجديدة في المركز الثقافي وجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، يحتفي بالفنان المسرحي والتلفزيوني والإعلامي الإماراتي عبدالحميد البلوشي، تقديراً لمسيرته الفنية الثرية وجهوده المتميزة في مجال التمثيل.

وعبّر البلوشي عن سعادته بهذا التكريم، ورفع أسمى عبارات الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة: «الداعم السخي للحركة المسرحية التي أصبحت بفضل رعاية سموه في مكانة بارزة خليجياً وعربياً». وأشاد البلوشي بالمهرجان، مؤكداً أنه «يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه الشارقة للأجيال المسرحية الجديدة».

حصل البلوشي على عدة جوائز مهمة مع الفرق التي عمل معها، مثل جائزة أفضل عرض متكامل في أيام الشارقة المسرحية عن مسرحيات «العصافير تبني أعشاشها»، و«حاميها حراميها»، و«بين الجد والهزل». كما نال جائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور عن دوره في مسرحية «الصرير» بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة عام 2014.

وإلى جانب المسرح، شارك في العديد من الأعمال في الإذاعة والتلفزيون والسينما. عمل مذيعاً تلفزيونياً وقدّم برامج متعددة، ومن الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي شارك فيها: «حاير طاير» و«وديمة وحليمة»، وفيلم «زمن قاسي».

ويصدر المهرجان كتاباً يوثّق سيرة البلوشي وشهادات حول مساره الفني، كما ستُنظّم جلسة حوارية معه بحضور المشاركين وضيوف المهرجان.‫‬