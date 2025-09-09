«بغداد السينمائي» يعلن قائمة أفلامه

أعلن نقيب الفنانين العراقيين، مدير عام دائرة السينما والمسرح، رئيس مهرجان بغداد السينمائي الدكتور جبار جودي، عن الأفلام العراقية والعربية التي ستشارك في مسابقات المهرجان في الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي، الذي تُقيمه نقابة الفنانين العراقيين برعاية رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني للمدة من الخامس عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر سبتمبر 2025، وتوزعت ما بين الروائي الطويل، والوثائقي الطويل والقصير، والروائي القصير، وأفلام التحريك (الأنيميشن) وقد بلغ عدد الأفلام المتنافسة على جوائز هذا العرس الإبداعي الكبير 67 فيلماً والتي تم اختيارها من بين 423 فيلماً تقدمت للمشاركة.

وأوضح الدكتور الفنان جبار جودي أن المسابقة الرسمية للمهرجان التي تضم الأفلام الروائية الطويلة قد بلغ عددها 15 فيلماً عراقياً وعربياً، وستعرض بحضور مخرجيها وممثلي أدوارها الرئيسة، إذ تشارك من العراق خمسة أفلام روائية طويلة هي: «أناشيد آدم» للمخرج عدي رشيد، و«ندم» للمخرج ريكا برزنجي، و«ابن آشور» للمخرج فرانك كلبرت «عرض أول»، و«القناني المسحورة» للمخرج أنس الموسوي (عرض أول)، و«جريرة» للمخرج عمار الحمادي «عرض أول»، ومن الشقيقة تونس «ضيف شرف المهرجان» يشارك الفيلمان الطويلان: «برج الرومي» للمخرج المنصف ذويب، و«عصفور جنة» للمخرج مراد بن الشيخ، ومصر بفيلم «ضي» للمخرج كريم الشناوي، وسوريا بفيلم «سلمى» للمخرج جود سعيد، والمغرب بفيلم «وحده الحب» للمخرج كمال كمال إضافة إلى الفيلم المغربي التونسي المشترك «كواليس» للمخرجين خليل بن كيران وعفاف بن محمود.

وأضاف الدكتور جبار جودي: أما لبنان فسيشارك بفيلم «أرزة» للمخرجة ميرا شعيب، وفلسطين بفيلمي «من المسافة صفر» للمخرج رشيد مشهراوي، و«شكراً لأنك تحلم معنا»، في حين ستشارك السعودية بفيلم «هوبال» للمخرج عبدالعزيز الشلاحي.

وأكد جودي، أنه سيعرض في حفل افتتاح المهرجان الفيلم العراقي الروائي الطويل «سعيد أفندي» للمخرج كاميران حسني باعتباره أول فيلم روائي عراقي يتم ترميمه في إطار اتفاق تعاون رسمي بين الجانبين العراقي ممثلاً للجنة الحسن بن الهيثم الذاكرة العراقية المرئية في مكتب رئيس الوزراء والجهات المهنية في فرنسا، كما سيعرض الفيلم التونسي «صمت القصور» لمفيدة التلاتلي ضمن برنامج الاحتفاء بالسينما التونسية باعتبارها ضيف شرف المهرجان.

ومن جانبه أعلن مدير المهرجان الدكتور الفنان حكمت البيضاني أن المهرجان سيشهد أيضاً منافسة مهمة على صعيد الأفلام الروائية القصيرة والأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة إضافة إلى أفلام التحريك (الأنيميشين) حيث بلغ عدد الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 24 فيلماً، أما على صعيد مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة فسيشارك 5 أفلام وثائقية طويلة.

ومهرجان بغداد السينمائي هو مهرجان غير ربحي، يهدف إلى إشاعة وتعزيز وإثراء الثقافة السينمائية، من خلال تشجيع الجمهور على المشاركة والتفاعل، وتقديم الدعم لصناع الأفلام، إضافة إلى تطوير وتفعيل الصناعة السينمائية في العراق والبلاد العربية.