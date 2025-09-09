دار أوبرا فيينا تفتتح الموسم بحفلة موسيقية مجانية في الهواء الطلق

تجمّع آلاف الأشخاص، الأحد، في أحد متنزهات العاصمة النمساوية لحضور حفلة موسيقية مجانية في الهواء الطلق تفتتح للمرة الأولى موسم دار أوبرا فيينا الوطنية.

وقد غنّت نخبة من ألمع الأصوات في متنزه بورغارتن، بهدف «الانفتاح على الجميع، وخصوصاً المبتدئين»، وفق دار الأوبرا الوطنية.

من بين المغنين العالميين الذي شاركوا في الحفلة الموسيقية الميتزو سوبرانو اللاتفية إيلينا غارانكا، والتينور الألماني يوناس كوفمان، والسوبرانو الفنلندية كاميلا نيلوند، والتينور الفرنسي بنجامين بيرنهايم.

وقالت إلينا غارانكا لوكالة فرانس برس قبل الحفلة: «أنا سعيدة جداً بالمشاركة في حدث كهذا، لأنّ هدفنا هو التواصل مع الناس بغض النظر عن جنسياتهم أو الأوضاع السياسية أو الاختلافات الثقافية». وأضافت المغنية المعروفة بأدائها البارز لدور البطولة في أوبرا «كارمن» لبيزيه «أجد أنّ خطوة المؤسسة تجاه الجمهور مثيرة للإعجاب».

وقالت: «هناك حب واهتمام وفضول» للموسيقى الكلاسيكية في كل مكان، آملة أن تصبح هذه الحفلة في الهواء الطلق «تقليداً».

وافترش عدد كبير من المتفرجين الأرض، وجلس آخرون على كراس، لمشاهدة الحفلة مع عائلاتهم وأصدقائهم وهم يتناولون المقرمشات والمشروبات.