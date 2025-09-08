«محمد بن راشد للمعرفة»: الأمية عائق أمام التنمية

احتفت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة باليوم العالمي لمحو الأمية باعتبار القراءة والكتابة خطوة جذرية نحو التفاعل المعرفي مع العالم المعاصر وعلومه ومعارفه.

وأكد جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة، أن اليوم العالمي لمحو الأمية يمثل محطةً مهمة لتجديد الالتزام بتوحيد الجهود العالمية في مواجهة الأمية بمختلف أشكالها، باعتبارها عائقاً أمام التنمية والتقدم. فالأمية اليوم لم تعد تقتصر على غياب القراءة والكتابة، بل تشمل نقص المهارات التكنولوجية والمعرفية الضرورية لمواكبة متغيرات العصر ومتطلبات اقتصاد المعرفة، موضحاً أن مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تضع التعليم واستمراريته في صميم أهدافها الاستراتيجية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تجعل من الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته.