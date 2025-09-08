أرماند سارلانج.. وريثُ شغف الصورة والطبيعة

المصور الفرنسي أرماند سارلانج وَرِثَ من والده الشغف بالتصوير والطبيعة معاً، وهو أحد أبرز أعضاء لجنة تحكيم الدورة الرابعة عشرة من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي. متخصّصٌ في تصوير الطبيعة، بخبرة تزيد على 16 عاماً، نشأ في بيئة إبداعية كونه ابن مصور محترف، وبدأ مسيرته المهنية في سن العشرين، حيث عَمِلَ إلى جانب والده في التصوير الفوتوغرافي الاستديويّ والوثائقيّ لأكثر من عقدٍ من الزمن.

بعد وفاة والده، كرَّس أرماند نفسه لشغفه الأقوى، وهو تصوير العالم الطبيعي. واليوم هو مُعلّم وقائد ورش عمل وفنان في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال. بالنسبة له يُعد التصوير الفوتوغرافي رحلة شخصية وأداة للتوعية البيئية، حيث يوفر وسيلة لسرد قصصٍ حميمة من خلال أنماط الطبيعة وألوانها وأشكالها. ويظل التصوير الفوتوغرافي بمثابة صلة وثيقة بوالده وشغفهما المُشترك بهذه الحرفة.

حازت أعمال أرماند على العديد من الجوائز الدولية، وعُرضت في مؤسسات مثل أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، ومهرجان إكسبوجر للتصوير الفوتوغرافي، ومهرجان سيينا للتصوير الفوتوغرافي. فازت صورته «الانفجار الكبير» بالجائزة الكبرى في جوائز سيينا المرموقة للطائرات بدون طيار، إحدى أبرز مسابقات التصوير الجوي في العالم. نُشرت صوره في العديد من الكتب، ونشرتها وسائل إعلام رئيسية، منها ناشيونال جيوغرافيك، ومجلة جيو، وصحيفة الغارديان، وبي بي سي نيوز، وفانيتي فير، وباريس ماتش، وفرانس تي في. مدفوعاً برغبته في إلهام التواصل مع الجَمَال الخفيّ للكوكب، يواصل أرماند استكشاف المناظر الطبيعية النائية، مستخدماً كاميرته لمزج التعبير الفني مع سرد القصص البيئية.

فلاش

توارثُ الشغف.. يحافظ على خلود الفكرة والأثر

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae