"صوت هند رجب" عن غزة يفوز بـ"الأسد الفضي" في مهرجان البندقية

فاز "صوت هند رجب"، وهو عمل سينمائي عن الساعات الأخيرة في حياة طفلة فلسطينية قضت مطلع 2024 برصاص الجيش الإسرائيلي أثار بكاء الحاضرين خلال عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي، بجائزة "الأسد الفضي" في ختام الحدث السينمائي العريق السبت.

وقالت مخرجة العمل التونسية كوثر بن هنية التي صفق لها الحاضرون وقوفا عند استلامها جائزتها "لا يمكن للسينما أن تُعيد هند إلى الحياة وتمحو الفظائع التي ارتُكبت بحقها"، لكنها "قادرة على حفظ صوتها لأن قصتها ليست لها وحدها، بل هي قصة مأساوية لشعب بأكمله يعاني من إبادة جماعية ترتكبها حكومة إسرائيلية مجرمة تتصرف بإفلات من العقاب".