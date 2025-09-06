"مركز الفلك الدولي" ينقل وقائع خسوف القمر الكلي غداً

أعلن مركز الفلك الدولي، أنه سيبث مباشرة وقائع ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، التي ستشهدها سماء المنطقة مساء يوم غد الأحد، عبر أحد تلسكوبات مرصد الختم الفلكي في أبوظبي؛ حيث من المقرر أن يستمر البث من الساعة 07:30 وحتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت الإمارات، وذلك عبر منصات المركز الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير المركز، إنه يمكن رصد هذه الظاهرة بشكل متفاوت في العالم العربي، موضحاً أن القمر سيشرق في شرق المنطقة قبل بداية الخسوف، بينما سيظهر فوق الأفق في وسط العالم العربي وهو في مراحله الأولى، في حين سيشرق في غرب المنطقة أثناء المراحل الأخيرة من الظاهرة.

وأضاف أن الخسوف سيمر بمراحل متعاقبة تبدأ بدخول القمر منطقة شبه الظل عند الساعة 07:28 مساءً، ثم بداية الخسوف الجزئي عند الساعة 08:27 مساءً، ليدخل الخسوف الكلي في الساعة 09:31 مساءً ويبلغ ذروته عند الساعة 10:12 مساءً، قبل أن ينتهي الخسوف الكلي عند الساعة 10:53 مساءً.

وأوضح أن الخسوف الجزئي سينتهي عند الساعة 11:57 مساءً، ليختتم المشهد الفلكي بالكامل عند الساعة 12:55 من فجر الإثنين بتوقيت الإمارات، مؤكداً أن الحدث سيكون مشاهداً بالعين المجردة بوضوح ما بين الساعة 08:15 مساء وحتى الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

وأشار إلى أن القمر، خلال الخسوف الكلي، لا يختفي تماماً، بل يكتسي عادة بألوان زاهية مثل الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر نتيجة مرور أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض وانكسارها باتجاه القمر.

ولفت إلى أن درجة سطوع القمر ولونه أثناء الخسوف تعد مؤشراً على مدى نقاء الغلاف الجوي، حيث يؤدي تزايد التلوث إلى قلة الأشعة المنكسرة وبالتالي إلى ظهور القمر بلون أحمر داكن أو بني، بينما قد يختفي كلياً في حالات نادرة كما حدث في خسوف 12 ديسمبر 1992م عندما أثّر انفجار بركان بيناتوبو في الفلبين (يونيو 1991م) على الغلاف الجوي للأرض.