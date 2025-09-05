إبداع إماراتي بالكريستال يعكس الهوية الوطنية في "أبوظبي للصيد والفروسية"

شكلت لوحات فن الكريستال إضافة لافتة في النسخة الـ22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حيث برزت بألوانها الذهبية المستوحاة من الصحراء وتصاميمها الدقيقة التي عكست مزيجاً متناغماً بين الأصالة والحداثة، لتقدم للزوار تجربة بصرية تجسد الهوية الوطنية الإماراتية وتستحضر ملامح الطبيعة والحياة البرية بروح عصرية مبتكرة.

وقالت ماجدة الجراح، فنانة وشاعرة إماراتية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن لوحاتها الكريستالية التي ابتكرتها بأسلوبها الخاص، تعتمد على تشكيل الظل باللون نفسه باستخدام فصوص كريستالية متفاوتة الأحجام تبدأ من الصغيرة مروراً بالوسطى وصولاً إلى الكبيرة، لتمنح اللوحات عمقاً بصرياً وبعداً فنياً فريداً لا مثيل له على مستوى العالم.

وأضافت أنها حرصت في هذه المشاركة على تقديم مجموعة متنوعة من اللوحات، شملت رسومات تعبر عن القيادة الرشيدة، وتجسد الطبيعة الإماراتية والحياة البرية، إلى جانب أعمال تحمل بصمة الصحراء التي استوحت منها اللون الذهبي كلون رئيسي، باعتبارها منبع الأصالة والإلهام والعادات والتقاليد الإماراتية.

وأوضحت أن هذا الأسلوب لا يقتصر على البريق والزخرفة فقط، بل يقوم على فلسفة جمالية عميقة، إذ يمنح المشاهد تجربة حسية تتغير مع اختلاف زاوية الرؤية والإضاءة، ليشكل بذلك فناً بصرياً متحركاً يتجاوز حدود اللوحة التقليدية.

وأكدت الجراح أن هذا الفن، رغم صعوبته ودقته، يعكس التوازن بين الحداثة والتراث، مشيرة إلى أن إنجاز كل لوحة يستغرق ما بين شهر إلى شهرين تبعاً لحجمها وتفاصيلها الدقيقة، غير أنها بذلت جهداً كبيراً لإنتاج مجموعة غنية تجمع بين الفخامة الرمزية للكريستال والهوية الثقافية الإماراتية الأصيلة.