مكتبة محمد بن راشد تمد جسور التعاون مع مدينة إكسبو

استقبل معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة، وفداً رسمياً من سلطة مدينة إكسبو، برئاسة نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي، وعدد من الموظفين من كلا الجانبين. وركزت الزيارة على ما حققته إمارة دبي من إنجازات عالمية متميزة، خاصة النجاح الكبير في تنظيم إكسبو دبي 2020، الذي انعقد بعد جائحة كورونا، حيث تجاوزت دبي كل التحديات والصعوبات، وحافظت على نجاح الحدث وبريقه العالمي، في ظل كفاءة تنظيمية وتقنية، مجسدة رؤية القيادة الرشيدة وإرادتها الصلبة في تحويل التحديات إلى قصص نجاح ملهمة.

كما استعرض الجانبان الدور الثقافي والمعرفي لمكتبة محمد بن راشد في دعم المسيرة الحضارية بدبي، حيث أصبحت المكتبة صرحاً عالمياً يعكس مكانة الإمارة مركزاً للثقافة والمعرفة، في ظل سلسلة من المبادرات النوعية والخدمات المتقدمة، التي تخدم الجمهور من مختلف الشرائح.

وأكد معالي محمد أحمد المر أن حكمة قيادة دولة الإمارات كانت ولا تزال البوصلة، التي أوصلت الدولة إلى هذا المستوى المتقدم من الإنجاز والاحترام والتقدير من العالم، مشيراً إلى أهمية الشراكات الثقافية بين المؤسسات الحكومية في تعزيز الاستدامة المعرفية والتكامل الحضاري.

وأهدى نجيب محمد العلي معالي محمد المر كتاب «الشاهد: كيف للأمة أن تصنع مستقبلها»، والذي يتناول قصة إكسبو دبي من الفكرة وحتى لحظة الإبهار، من خلال سرد مهم يوثق القيم الراسخة، التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تعد حجر الأساس في بناء نهضة دولة الإمارات.

بدوره قدم معالي محمد المر لأعضاء الوفد الزائر نسخة من التقرير السنوي لمكتبة محمد بن راشد، الذي يعد توثيقاً كاملاً لعام من الإنجازات الثقافية والمعرفية، ويبرز دورها الريادي في إعادة تشكيل العلاقة بين المجتمع والكتاب في عصر الرقمنة والتطور التقني، بالإضافة إلى دعم الحركة الثقافية والفنية من خلال الفعاليات المتنوعة، التي تزخر بها أشهر السنة.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم العميق لما تمثله مكتبة محمد بن راشد من نموذج حضاري رائد، يجمع بين الجمال المعماري والمضمون الثقافي الغني، ويجسد رؤية دبي في أن تكون علامة فارقة للمعرفة والتطور.