«اللوفر أبوظبي» يعلن فائزي «الزمالات والمنح»

أعلن متحف اللوفر أبوظبي أسماء الفائزين الخمسة في الدورة الافتتاحية من برنامج الزمالات والمنح. وفاز حامد كشميرشيكان، كبير باحثي جامعة كولومبيا، من المملكة المتحدة، بمنحة الزمالة قصيرة الأجل لمشروع «إعادة تأطير الحداثة الشرق أوسطية: متحف اللوفر أبوظبي وتحدي مفهوم مركزية الدور الأوروبي في تاريخ الفن».

وفازت هيلينا بارانها، أستاذة في المعهد التقني العالي في جامعة لشبونة، من البرتغال، بمنحة الزمالة قصيرة الأجل لمشروع «الصور المتعددة لمتحف عالمي: رسم خرائط التمثيلات البصرية وإعادة تفسير العمارة في متحف اللوفر أبوظبي».

وفازت ميزوهو إيكيدا، باحثة مشاركة بمركز دراسات جنوب شرق آسيا، من اليابان/المملكة المتحدة، بمنحة الزمالة طويلة الأجل لمشروع «المتاحف العالمية والتنوع الديني: تحليل مقارن لممارسات العرض في متحف اللوفر أبوظبي والمتاحف في آسيا». وفازت روميساء طلحاوي، خريجة جامعة باريس سيتي، من المغرب/ فرنسا، بمنحة الزمالة قصيرة الأجل لمشروع «التداول العابر للإمبراطوريات للصور المبكرة لمكة (1880 - 1920)».

وفازت سهيلة المنصوري، مؤرخة ومتخصصة في التراث الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حاصلة على البكالوريوس في التاريخ والآثار من جامعة الإمارات، من دولة الإمارات، بمنحة الزمالة قصيرة الأجل لمشروع «التراث المسيحي ما قبل الإسلام في دولة الإمارات العربية المتحدة: تقييم للموقع الأثري في جزيرة السينية».