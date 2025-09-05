الشارقة تستعرض جهودها في صون الآثار

استعرض وفد من هيئة الشارقة للآثار ومجمع القرآن الكريم، خلال مشاركته في ندوة علمية، نظّمتها الجمعية الكوبية للأنثروبولوجيا البيولوجية، بالتعاون مع مكتب مؤرخ العاصمة هافانا، جهود الشارقة العالمية في صون التراث الإنساني والحفاظ عليه، وتعزيز البحث العلمي والمعرفة الثقافية، التي تُجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين والدبلوماسيين، في إطار جهود الإمارة لتعزيز التعاون الثقافي والعلمي، وتسليط الضوء على الإرث الأثري والمتاحف القرآنية لإمارة الشارقة.

ضم الوفد الذي حلَّ ضيف شرف على جامعة هافانا، والجمعية الكوبية للأنثروبولوجيا، عيسى يوسف مدير عام هيئة الشارقة للآثار، والدكتور فيصل السويدي مدير إدارتي المتاحف والاتصال والتسويق المؤسسي في مجمع القرآن الكريم، وخالد الحامد رئيس قسم البروتوكول في هيئة الشارقة للآثار.

وأكّد عيسى يوسف أن هذه المشاركة تعكس حرص إمارة الشارقة على أن تكون حاضرة في المشهد الأكاديمي العالمي، كما تعكس التزام هيئة الشارقة للآثار بتسليط الضوء على المواقع الأثرية في الإمارة. وذكر الدكتور فيصل السويدي أن المشاركة جاءت لتعزيز حضور الشارقة الثقافي، وترسيخ جسور الحوار المعرفي مع أمريكا اللاتينية، حيث تم إبراز ريادة الشارقة ودولة الإمارات في خدمة القرآن الكريم وصون التراث.