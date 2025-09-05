«محمد بن راشد للمعرفة» تصدر دراسات نقدية في الشعر والسرد والنصوص

ضمن مخرجات برنامج دبي الدولي للكتابة، التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والذي يواظب على تزويد المكتبة العربية بإصدارات نوعية تغني المكتبة وتلبي حاجة المهتمين والدارسين الباحثين عن كتب رصينة تزيد معارفهم وتقوي بحوثهم، خصوصاً في مجال النقد التطبيقي، أصدرت المؤسسة مجموعة من الدراسات النقدية في مجالات الشعر والسرد القصصي والنصوص.

ويقدم الدكتور منتظر حسن الحسني، من خلال كتاب «تحولات التجربة الشعرية»، دراسة نقدية تتقصى تحولات التجربة الوجدانية والفنية لدى الشاعر حسن علي النجار، عبر رحلة في قصائده ورؤاه والأفكار التي وظفها في موضوعاته الشعرية، ويحتوي العمل على تفكيك دقيق لشيفرة المعاني التي اكتنزت بها مسيرة اللفظ، متتبعاً ما وراء سياقات اللغة عامة وصولاً إلى اللغة الشعرية المميزة عند النجار، والتي قد تكشف عن دلالات متباينة في ظاهرها لكنها تتحد في المقاصد والرؤى.

جمال الصورة

أما كتاب «جماليات الإطار» لعهود منصور حجازي، فهو إصدار نقدي متميز يناقش تأثير الإطارات في جمال الصورة وتبيين تفاصيلها ومواءمتها مع الفضاء الذي تسكنه، حيث ترى الكاتبة أن النصوص، مثل الصور، لا تنفك عن ارتباطها بمتعلقاتها التي تحفل بالمعاني الخفية عند تفكيك رموزها. وتطبق الناقدة أفكارها على مجموعة الشاعر أحمد الملا الموسومة «يا له من يوم هائل»، لتحلل التداخل الحاصل في اللوحة الفنية التي شكلتها نصوص شعرية متميزة، ورسومات لفنانة تشكيلية عميقة ومرهفة.

تفاصيل ودلالات

وفي كتاب «سيميوطيقا السرد القصصي»، تستعرض الكاتبة سمية علي رهيف قراءة نقدية لبنيان القصة القصيرة في مجموعة «حكايات أمنا الشجرة»، إذ تقوم على توظيف التفاصيل النفسية والاجتماعية، حيث تعتبر مظاهر الحياة العادية الجارية هي ما يصنع القصة بنسيجها الفني ودلالاتها الإيحائية أو التصريحية، وترى الكاتبة أن السيميوطيقا الأقدر على تلبية الطموح في الإحاطة برمزية القصص، إذ تسعى لرصد فرادة القاص وتميزه والبحث في رمزية التعبير الفكري والعاطفي والتمعن في الصبغة الأدبية والجمالية، فعند تطبيق هذا المنهج على نص أدبي وتحديداً على فن القصة يَنْبثق شكل من التحليل الدقيق والمعمق لمعالم النص.