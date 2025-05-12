«كرسي الاثنين».. تجارب وحكايات ملهمة من الإمارات إلى العالم

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن إطلاق الموسم الثاني من برنامج البودكاست «كرسي الاثنين»، وذلك إثر النجاح اللافت، الذي حققه خلال موسمه الأول، الذي عرض على شاشة تلفزيون دبي، واستضاف عبر حلقاته مجموعة واسعة من الشخصيات الإماراتية والخليجية، التي تتميز بتجاربها وخبراتها الغنية في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والفنية وغيرها، حيث يعكس البرنامج توجهات المؤسسة الهادفة إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز حضورها الإعلامي، وتشجيعها على المساهمة في إثراء المشهد الإعلامي.

ويشهد الموسم الثاني من البرنامج، الذي ستعرض أولى حلقاته اليوم الاثنين، على شاشة تلفزيون دبي، في السادسة مساء، استضافة نخبة جديدة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع، ومن أبرزهم رائدة الفضاء الإماراتية نورا المطروشي، والتي ستتحدث فيه عن تجربتها في مجال الفضاء، بينما يستعرض رائد الأعمال الإماراتي عبدالله الهاشمي مسيرته في ريادة الأعمال ورؤيته لتطورات السوق المحلي، وأساليب الاستثمار فيه، كما يستضيف البرنامج الدكتور محمد قاسم، عميد أكاديمية دبي للمستقبل، عضو مجلس إدارة «المدرسة الرقمية».

وضمن حلقاته، يستعرض البرنامج مسيرة السيناريست محمد حسن أحمد وتجاربه وأعماله، التي أسهمت في تطوير السينما والدراما الإماراتية، أما أحلام بلوكي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب فتركز على المشهد الثقافي المحلي، ودور مهرجان طيران الإمارات للآداب في تفعيل الحراك الثقافي، الذي تشهده دبي والإمارات، بينما تتحدث الفنانة متعددة الوسائط ميثاء حمدان عن تجربتها في قطاع الفنون، ويستعرض الدكتور راشد المنصوري مسيرته في تخصص علم النفس، بينما سيتطرق هشام العمراني إلى أهمية تعلم وإتقان مهارات التحدث ودورها في تعزيز التواصل مع الآخرين. وفي تعليق له، أشار عبدالله النعيمي، مقدم «كرسي الاثنين» إلى أن المحتوى المبتكر وضيوف البرنامج من الشخصيات المميزة يشكلون عنصراً أساسياً في نجاح «كرسي الاثنين».

وقال: «منذ انطلاق بودكاست «كرسي الاثنين» حرصنا على استضافة شخصيات مؤثرة، اعتادت تقديم رسائل نوعية ملهمة ومفيدة لأبناء المجتمع، ما انعكس إيجاباً على البرنامج، وعزز من مكانته وانتشاره بين الجمهور»، منوهاً بأن البرنامج يتميز بالعفوية وبساطة اللغة وعمق الحوارات، ويسعى إلى توثيق التجارب الملهمة ونقلها من الإمارات إلى العالم، مشيداً في الوقت نفسه بدعم مؤسسة دبي للإعلام ومساهمتها في تعزيز تأثير البرنامج، ما يعكس جودة وثراء المحتوى الإعلامي الإماراتي. يذكر أن برنامج «كرسي الاثنين» يعرض كل يوم اثنين في تمام الساعة السادسة مساء.