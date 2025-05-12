التوأمة الإبداعية .. أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي (2-2)

«أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» كان حافلاً بنتاجات وأفكار وآفاق وآمال، بجانب عدد من التحديات والتخمينات والاحتياطات الواجبة، ولكن خوضنا في هذا الميدان يحتاج منا النظر - من وجهة النظر الإبداعية – في حقوق الملكية الفكرية، سنقوم بمناقشة العناوين العريضة عسانا نكون جزءاً من الحل.

ماذا عن تقدير القيمة للمنتج المشترك الصادر عن عمليات التوأمة الإبداعية!؟ هل سيكون هذا سبيلاً إلى تحويل العمل الإبداعي إلى منتج تجاري وتتناهى قيمته الفنية؟ هناك مخاوف من إعادة صناعة التاريخ والتراث ومرجعيات البناء الإبداعي، فماذا لو طلبنا من الذكاء الاصطناعي بمعية المبدع الإنسان أن يعيد النظر في تاريخ الرومان أو الإغريق وتطبيق أدواته للتقاطع بين الأحداث والأزمان والرواة المختلفين! هل سنكون أمام نسخة جديدة من التاريخ والتراث أقرب إلى الحقيقة الناصعة منها إلى نُسَخ كتبتها أقلام المنتصرين؟ هل سيتمرد الذكاء الاصطناعي على المبدعين ويضع معايير لا ترقى إليها ولا تنالها قدرات الإنسان؟

رغم أن القدرات الإجمالية والكامنة للإنسان لم تُستثمر حتى عند أذكى البشر على مقاييس الـIQ بأكثر من نسبة طفيفة لا تتخطى أكثر من 10 %، لكن آليات إدارة المعلومات والبيانات في نُظم الذكاء الاصطناعي مُؤتمة، وتُدار بأسلوب بعيد، ومختلف عن خصائص الأسلوب البشري، الذي تؤثر فيه عوامل مثل السن والهَرَم والأمراض والمشاعر والعواطف، والكثير غيرها. نرجو أن يكون طرحنا بوابة لتوسيع آفاق الحوار والعمل، وتشكيل كيانات تعمل على حوكمة هذا الميدان وضبطه وإدارة مخاطره، فكما نأمل الخير منه يجب أن نأمن شروره أيضاً.

فلاش

هل ستكشف التوأمة الإبداعية عيوباً في السلوك البشري.. وتصلحها ربما؟

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae