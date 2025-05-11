تكريم أردني لإسماعيل عبد الله

كرمت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبد الله، وذلك في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان المسرح المدرسي العربي، تقديراً لجهوده الإبداعية، التي يرفد بها المسرح العربي عامة، والمسرح المدرسي خاصة، من خلال مشاريع استراتيجية تنمية وتطوير المسرح المدرسي في الوطن العربي، والذي يقوده إسماعيل عبد الله منذ عشر سنوات، أنجزت الهيئة خلالها الكثير من المشاريع، وتحقيق قفزات نوعية في ترسيخ مكانة ودور المسرح المدرسي أساساً لتنمية المسرح بشكل عام.

جاء التكريم في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان المسرح المدرسي العربي، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بمشاركة العديد من الوفود العربية المشاركة.

المكرم إسماعيل عبد الله قال بهذه المناسبة: «يؤكد التكريم أهمية المشاريع الاستراتيجية، التي أطلقتها الهيئة بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتكريمي تكريم للفكرة والعمل المنجزين في المسرح المدرسي»، وأضاف إسماعيل عبد الله: «نحن اليوم نحتفي بعامها العاشر من الفعل والفعالية، وفي الهيئة نعتبر هذه الاستراتيجية واحداً من أبرز وأهم مشاريع عملنا التي نحرص على أن تؤتي ثمارها، التي تعتبر ضمانة لتطوير المسرح العربي عامة».

وأكد عبد الله أن الهيئة العربية للمسرح قد أنجزت العديد من البرامج المشتركة مع وزارة التربية والتعليم الأردنية على مدار السنوات الماضية، فقد ربطت الطرفين مذكرة تفاهم منذ عام 2015، دربت الهيئة من خلالها فريقين محوريين أردنيين، ومئات المدرسين المنشطين في المسرح المدرسي، ويحمل المستقبل الكثير من المشاريع الواعدة.