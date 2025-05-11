أصدر الدكتور الخبير جاسم عبيد الزعابي، الكاتب والإعلامي الإماراتي، كتابه الأول باللغة الإنجليزية، وهو بعنوان «حكايات العم جاسم للأطفال»، في خطوة جديدة تنقل مؤلفاته الإبداعية من المحلية إلى العالمية، وتصل بها إلى عدد أكبر من القراء المتحدثين باللغة الإنجليزية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مختلف الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة.

وأكد المستشار الدكتور الخبير جاسم عبيد الزعابي، أن إصدار كتابه الجديد «حكايات العم جاسم للأطفال»، باللغة الإنجليزية، جاء التزاماً منه بالتوجهات الرشيدة بضرورة الاهتمام الدائم بتربية وتعليم وتثقيف الأطفال، الحاضر المشرق والمستقبل الواعد للمجتمع والدولة.

وأضاف أنه بعد النجاح والانتشار اللذين حققهما كتابه «حكايات العم جاسم للأطفال»، باللغة العربية، ها هو «العم جاسم» يجلس كل مساء في مجلس منزله، وحوله عدد من أطفال الحي من المواطنين الإماراتيين والمقيمين العرب الأشقاء والأجانب الأصدقاء في دولة الإمارات، ليروي لهم من خلال هذا الكتاب الجديد «حكايات العم جاسم للأطفال» باللغة الإنجليزية، المتضمن سبع قصص جديدة ذات طابع تربوي وتعليمي وتثقيفي، ولكل من يتولى الاهتمام بهم من آباء وأمهات وعاملين في مجال التربية والتعليم.

وأشار الزعابي إلى أنه حرص على أن تكون الرسومات مرسومة بطريقة عصرية وكاريكاتورية، لتواكب ما يعجب به الأطفال ويتابعونه في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من برامج وألعاب أطفال عصرية وكاريكاتورية.

وكشف الزعابي عن البدء بالعمل على إصدارات جديدة له باللغة الإنجليزية، ستوجه للقراء من مختلف الفئات العمرية، وذلك استكمالاً لسعيه إلى نقل مؤلفاته الإبداعية إلى الجمهور المتحدث باللغة الإنجليزية.