بمشاركة الإمارات .. وزير الإعلام الكويتي يفتتح النسخة الـ20 للملتقى الإعلامي العربي

افتتح معالي عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت مساء اليوم فعاليات النسخة الـ20 للملتقى الإعلامي العربي الذي تستضيفه دولة الكويت على مدار 3 أيام تحت شعار “تحديات الإعلام .. في ظل تطور التكنولوجيا والتحول الرقمي”.

حضر حفل الافتتاح معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام الذي يترأس وفد الإمارات المشارك في الملتقى إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والإعلاميين العرب.

بدأ حفل الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي رصد مسيرة الملتقى الإعلامي العربي على مدار 20 عاماً والذي نجح في ترسيخ مكانته على الساحة الإعلامية من خلال إطلاق وتبني العديد من المبادرات الإعلامية الهادفة .

ونقل معالي عبدالرحمن المطيري في كلمة له خلال الحفل تحيات راعي الملتقى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي وتمنيات سموه بنجاح أعمال الملتقى.