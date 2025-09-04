«تحدي ألِف» مدينة إكسبو دبي يثري عوالم صناع المحتوى

تتيح وجهة «ألِف» في مدينة إكسبو دبي، لصناع المحتوى المبدعين الرقميين الأكثر جرأة في الإمارات، التعبير عن إمكاناتهم ومواهبهم من خلال المشاركة في مسابقة «تحدي ألِف»، التي ستمنحهم فرصة فريدة للفوز بعقد لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 100,000 درهم، لاختيار أول رئيس لقسم صناعة المحتوى الإبداعي في «ألِف» على الإطلاق.

ودعت المسابقة التي فتحت أبوابها 1 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 5 أكتوبر المقبل، صناع المحتوى الإبداعي في جميع أنحاء الدولة لزيارة جناح «ألِف» وإنشاء فيديو قصير مؤثّر (تتراوح مدّته بين 15 و60 ثانية) يجسّد قصّة نجاح هذه الوجهة المميزة.

«ألِف» هي وجهة مستقبلية مليئة بالإبداع والخيال، مع الكثير من التجارب الفريدة، من قوافل الصحراء القديمة إلى مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، مروراً بالتماثيل العملاقة التي صمّمها مبتكرو سلسلة أفلام «سيد الخواتم» من شركة Weta Workshop.

ليست هذه المنافسة مجرد فرصة للشهرة، بل هي فرصة للابتكار وترك بصمة يتذكّرها العالم. سيصبح الفائز الصوت الإبداعي لـ«ألِف»، وسيعيد صياغة نظرة العالم إلى إحدى أكثر الوجهات حيوية في دبي.

وللمشاركة في التحدّي ينبغي التسجيل عبر الإنترنت للحصول على تصريح «ألِف» المجاني للمبدعين. زيارة «ألِف» بين 1 سبتمبر و5 أكتوبر، وتصوير فيديو قصير مبتكر. نشر الفيديو باستخدام الوسم «#تحدي_ألِف و#AlifCCC» وتاغ الصفحة الرئيسة لألِف @visitalif.ae، ثم إرسال الرابط عبر النموذج الرسمي.

وسيتم تقييم المتأهلين للنهائيات بناءً على الإبداع، والتفاعل، والأصالة، والقدرة على الإلهام.

وسيتم الإعلان عن الفائز في 12 أكتوبر المقبل خلال مهرجان «ألِف» لمغامرات المجرّات، الذي يتزامن مع أسبوع الفضاء الدولي.

وسيحصل الفائز على لقب رئيس صنّاع المحتوى في «ألِف» في مدينة إكسبو دبي، وعقد بقيمة 100.000 درهم لإنتاج أربعة مقاطع فيديو أصلية شهرياً لمدة 3 أشهر، ودخول حصري إلى الكواليس مع فرص إبداعية فريدة، فضلاً عن دور محوري في صياغة الهوية الرقمية لـ«ألِف» والصوت العام للوجهة.