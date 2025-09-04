«دبي للثقافة» تختتم ورشة «التمثيل والإخراج في الفضاءات المفتوحة»

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ورشة «التمثيل والإخراج في الفضاءات المفتوحة» التي نظمتها بالتعاون مع مسرح دبي الوطني في إطار برنامج «دبي للفنون الأدائية»، الهادف إلى اكتشاف أصحاب المواهب الإبداعية ودعمهم، وتمكينهم من صقل مهاراتهم في مجالات التمثيل، والإخراج المسرحي، وسرد القصص.

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز حضور الفنون الأدائية على الساحة المحلية، وتهيئة بيئة إبداعية قادرة على تحفيز روح الابتكار لدى الفنانين وتشجيعهم على مواصلة شغفهم في هذا المجال، والمساهمة في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، ما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وشهدت الورشة التي عقدت تحت إشراف الخبير المسرحي الدكتور ثامر العربيد واستضافتها مكتبة محمد بن راشد، مشاركة 31 من الطلبة والمهتمين بالتمثيل والإخراج المسرحي، وقد تلقى المشاركون خلالها تدريبات مكثفة حول أساليب التمثيل والأداء في بيئات غير تقليدية، بهدف تعزيز قدراتهم على التواصل مع الجمهور.

كما تعرفوا على أسس قراءة النصوص وتحليلها، وتقنيات الإخراج المسرحي، إضافة إلى تنظيم المشاهد وتنسيق الحركة وتوجيه الممثلين في الفضاءات المفتوحة، وشملت الورشة أيضاً استكشاف أساليب مبتكرة لتوظيف الفضاء المسرحي بما يواكب متطلبات العروض المعاصرة، ويسهم في تعزيز الإبداع الفني والعمل الجماعي في تقديم العروض المسرحية على الخشبة، وتضمنت الورشة تطبيقات عملية وعروضاً مسرحية قصيرة أتاحت للمشاركين تنمية قدراتهم في التمثيل والإخراج وإدارة المشاهد.