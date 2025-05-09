«كارمينا بورانا» تصدح في «دبي أوبرا» 23 الجاري

أعلنت «دبي أوبرا» عن عرضها الأول في دبي لباليه «كارمينا بورانا»، وذلك يومي 23 و24 مايو الجاري. وسيعيد هذا الإنتاج تقديم الـ«كانتاتا» الأيقونية للموسيقار كارل أورف، من خلال مزيج قوي بين الباليه الكلاسيكي والمعاصر، ليقدّم للجمهور تجربة مسرحية غنية لا تُنسى.

يشتهر العمل الموسيقي «كارمينا بورانا» بمقطوعته الافتتاحية الرعدية «أو فورتونا»، وترتيباته الكورالية المشحونة بالعاطفة، ويُعد من أكثر القطع تأثيراً في الموسيقى الكلاسيكية. أما في عرض الباليه هذا، فتُجسد التحفة الموسيقية بأداء جريء بصرياً ومدهش فنياً.

حيث تندمج الموسيقى بالحركة والانسجام. وتحت الإشراف الإبداعي للمخرج إدوارد كلوج، يعبّر العرض عن مواضيع القدر، والشغف، وتقلبات الحظ بأسلوب حركي مبتكر ورقص تعبيري عميق.

وأعرب باولو بيتروشيللي، رئيس أوبرا دبي، عن فخره بهذا الحدث قائلاً: «نحن متحمسون لتقديم عرض«باليه كارمينا بورانا» لأول مرة في دبي أوبرا. يجسّد هذا العمل التميّز الفني والإبداع الذي نطمح لتقديمه لجمهورنا.

إن المزج القوي بين موسيقى كارل أورف وتصميم رقصات إدوارد كلوج يمنح الجمهور تجربة فريدة تُحرّك المشاعر وتخطف الأبصار. وكمعلم ثقافي في المنطقة، تلتزم دبي أوبرا باستضافة عروض عالمية تلهم الجمهور وتثري التجربة الفنية، ويُعد هذا الباليه إضافة رائعة إلى موسمنا».

يُقدَّم العرض من قبل فرقة باليه المسرح الوطني السلوفيني ماريبور، التي تشتهر بأسلوبها المعترف به عالمياً، حيث تمزج بين التدريب الكلاسيكي والتعبير المعاصر. ومنذ عرضه الأول في عام 2021، نال هذا الباليه إشادات واسعة لحركته الآسرة، وصوره البصرية الغنية، وعمقه العاطفي.

ويضم الفريق الإبداعي كلاً من مصمم الديكور ماركو يابيلي، مصمم الأزياء ليو كولاش، ومصمم الإضاءة توماش بريمزِل، حيث أسهم كل منهم في خلق عرض ساحر وجمالي بكل المقاييس.