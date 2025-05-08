«خزانة الكتب» تعرض أكثر من 200 إصدار لـ «أبوظبي للغة العربية»

زود مركز أبوظبي للغة العربية، رفوف مبادرته «خزانة الكتب» بسلسلة جديدة من إصداراته، بلغت أكثر من 200 عنوان، في سبعة مواقع تجارية حيوية، موزعة على مختلف إمارات الدولة، وذلك خلال الفترة من 22 أبريل الماضي إلى يوم أمس (7 مايو الجاري)، وبالتزامن مع فعاليات الدورة الـ 34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ويؤكد التوسع الملحوظ في عدد المواقع المستضيفة لفعاليات «خزانة الكتب»، نجاح المبادرة في الوصول إلى جمهور واسع من القراء والمهتمين، وتنامي الإقبال على محتواها المعرفي والثقافي.

وانطلقت فعاليات «خزانة الكتب» للربع الثاني من العام الجاري، من إمارة رأس الخيمة، حيث استضاف «منار مول» المبادرة بين 22 أبريل الماضي و5 مايو الجاري، كما تم تنظيم الفعاليات «سيتي لايف التلة مول» في عجمان، من 23 أبريل الماضي إلى 6 مايو الجاري، إلى جانب «ميغا مول» في الشارقة، خلال الفترة نفسها.

وفي إمارة أبوظبي، استضافت مدينة الظفرة فعالية «خزانة الكتب» في «الظنة مول»، من 24 أبريل الماضي إلى 7 مايو الجاري، بالتوازي مع فعالية «مكاني مول - زاخر» في مدينة العين، بالإضافة إلى الفعالية التي احتضنها «بوابة الشرق مول» خلال الفترة ذاتها.

وشملت الفعاليات كتباً من مشروع «كلمة» للترجمة، وسلسلة «البصائر» للبحوث والدراسات، إلى جانب مجموعة من الإصدارات المعرفية والثقافية المتنوعة. وتشهد مبادرة «خزانة الكتب» إقبالاً لافتاً من الجمهور، لا سيما خلال عطلات نهاية الأسبوع، في ظل ما توفره من محتوى غني.