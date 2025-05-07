محمد الشرقي: «الفجيرة للعود» يجسد رؤية الإمارة في دعم الثقافة والفنون

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلاق «ملتقى الفجيرة الدولي للعود»، الذي تنظمه أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري، تحت شعار «عود واحد، ثقافات متعددة»، وذلك في مركز الفجيرة الثقافي الإبداعي.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية الملتقى في تجسيد رؤية الإمارة في دعم الثقافة والفنون، وتعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية في هذه القطاعات، إلى جانب تكريم التجارب الفنية المتميزة على مستوى الدولة والعالم، مشيراً إلى دور الموسيقى في تعزيز التواصل بين الشعوب.

ونوه سموه إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سموه للأنشطة الثقافية والفنية في الإمارة، انطلاقاً من دورها في بناء تعزيز الانفتاح الثقافي بين البشر، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للإبداع والتعايش. وتضمن حفل انطلاق الملتقى عرضاً موسيقياً ضخماً قدّمته أوركسترا مكونة من 50 عازفاً من جنسيات متعددة، قدموا ساعة موسيقية ساحرة مزجت بين أنماط مختلفة مثل الفلامينكو الإسباني، والروك، والموسيقى العربية الشرقية، إلى جانب الأنماط الهندية، والأوزبكية، والأذربيجانية، والتركية، في مشهد يعكس روح التنوع والانفتاح الثقافي العالمي.

حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعلي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وعدد من أبرز الشخصيات في مجال الموسيقى والثقافة والفنون.