سامية الحربي توقع «لسن كبقية النساء» في «أبوظبي للكتاب»

وقّعت الكاتبة السعودية سامية الحربي إصدارها الجديد «لسن كبقية النساء»، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025. ويعد الكتاب، الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، خطوة جديدة ومهمة في مسيرة الحربي الأدبية، إذ تقدم من خلاله مجموعة من القصص القصيرة المستوحاة من واقع حياة المرأة العربية، تتقاطع فيها حكايات شخصيات متنوعة مع لمحات صادقة من رحلتها الذاتية كامرأة وكاتبة تسعى لإعادة صياغة السرد النسائي في العالم العربي. وتؤكد الحربي أن كتابها الجديد يمثل «نافذة على العمق العاطفي والفكري للمرأة العربية، وقدرتها على التكيف، بل والابتكار والإبداع، رغم التحديات».

وقالت سامية الحربي: «إن القصص التي يتضمنها الكتاب تحتفي بالقوة الخفية والإرادة الصلبة الكامنة في التفاصيل اليومية لحياة النساء. إن «لسن كبقية النساء» يمثل رؤية أدبية توثق مراحل التحول والتمرد الصامت، والأمل المتجدد في واقع المرأة المعاصرة، وذلك بتقنيات سردية تمزج بين الواقعية والتأمل الداخلي».

وأضافت: «يلامس الكتاب قضايا: الهوية، والحرية، والصراع مع القيود، كما أنه يطرح مجموعة أسئلة وجودية بلغة رشيقة ومؤثرة».