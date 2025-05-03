«سلطان العويس» و«أبوظبي للثقافة» توقعان مذكرة تفاهم

وقعت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، الجمعة، مذكرة تفاهم خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، لتعزيز التبادل الفكري والثقافي العربي.

ووقع المذكرة، هدى إبراهيم الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي، وإبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في جناح المجموعة، ضمن مشاركة مبادرتها «رواق الأدب والكتاب»، تحت عنوان «الشاعر سلطان بن علي العويس: العصي ُّعلى الغياب»، إحياءً للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الراحل، التي أعلنتها اليونسكو لعام 2025، احتفاءً بإرثه الثقافي العميق الذي لا يزال يشكل أحد ركائز المشهد الأدبي العربي المعاصر.

و قالت الخميس: «نلتقي اليوم لنُحيي احتفالية اليونسكو بمئوية الشاعر سلطان العويس، ولنحتفي بأَثَره الخالد، وإرثه الملهم ورؤيته الصائبة، رجل أعمالٍ، أعطى بكرمٍ وسخاءٍ، واستثمر في العقول والقلوب، وأسهم في لقاء الفكر بالحكمة والكلمة، شاعراً متيماً بالثّقافة والهوية رائداً في تعزيز مكانة الإمارات، منارةً للتجديد والحلم والرؤى على دروب النّهضة وبناء الحضارة».

وأضافت أن هذه المذكّرة تكمل شراكةً قائمةً بصلة الوجود، ووحدة الرّؤية والهدف، إنّها عهد التزامٍ بالدور الرّائد الذي تؤدّيه المؤسّستان في إثراء المشهد الثقافي العربي، والنّهوضِ بالفِكْرِ وتمكينِ المعرفة، ولنتْرك للأجيال القادمة، أن تسْرد حكايات إسهامنا في مسيرة الحضارة الإنسانية بإبداعاتهم وأعمالهم التي لن نتخلى عن رعايتها يوماً.

وأضافت: «نحتفي اليوم برموزٍ من كبار المبدعين «العَصِيُّ على الغياب» الشاعر سلطان بن علي العويس و«بدرُ الشعر وذَهَبُ القصيد» الأمير بدر بن عبدالمحسن».

ومن جهته، قال إبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية: «نؤكد من خلال المذكرة على تكامل الأدوار الثقافية مع المؤسسات المماثلة، رغبةً من مؤسسة سلطان بن علي العويس لتقويـة وتعزيز أواصر التّعاون والتشاور بما يخدم قضايا الثقافة والفكر العربيّ بشكل عام، واقتناعاً من المؤسسة بأن وجود إطار للتّعاون بين مؤسستينا من شأنه تطوير وتوثيق الترابط الفكريّ، والعلميّ في قضايا ثقافية وتراثية وفنية وغيرها من الاهتمامات المشتركة».

وأكد سعي المؤسسة الدائم لتوسيع الشراكات التي تعكس هويتها وتعزز حضورها في المجتمع محلياً وعربياً، حيث إنّ المؤسسة لديها العديد من مذكرات التفاهم المحلية والعربية، نتج عنها فعاليات مشتركة في مصر والأردن وغيرهما من المراكز والمؤسسات الثقافية.

وتماشياً مع مبادرة «رواق الأدب والكتاب» التابعة لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، تجسد هذه الاتفاقية الرسالة المشتركة للمؤسستين في دعم المواهب الأدبية الإماراتية والإقليمية من خلال برامج تبادل ثقافي ومعرفي، كما تُكرّم هذه الشراكة حياة الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس وإرثه الإبداعي، مؤكدةً أهمية الحفاظ على اللغة العربية وصون التراث الثقافي والفكري العربي.

واحتفاءً بهذا التعاون، وبالتزامن مع إطلاق مبادرة «رواق الأدب والكتاب» لاثني عشر عنواناً جديداً هذا العام، نظّمت المجموعة حفل توقيع كتاب «الشاعر سلطان بن علي العويس: العصي ُّعلى الغياب»، وهو إصدار يوثّق سيرة ومسيرة الشاعر الإماراتي الراحل، ويتناول قراءة معمقة في التجربة الأدبية لسلطان بن علي العويس، ويبرز إسهاماته في المشهد الشعري والثقافي، ويسلط الضوء على مكانته كأحد أبرز رواد الشعر الإماراتي والعربي المعاصر.

كما شهد جناح المجموعة، إطلاق وتوقيع ديوان «بدر الشعر»، تكريماً للشاعر الراحل الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، ويأتي ضمن الإصدارات الجديدة التي تدعمها المجموعة هذا العام في إطار مبادرة «رواق الأدب والكتاب»، وتأكيداً على التزامها المستمر بتوفير منصة للأصوات الأدبية الإماراتية والعربية.