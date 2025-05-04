نظم فعاليات لإبراز الهوية الوطنية.. «صندوق الوطن» يحتفي بمبدعي الإمارات

يواصل جناح «صندوق الوطن» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب استقبال زواره يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء، مقدماً باقة متكاملة من الأنشطة الموجهة للأطفال والناشئة والشباب.

وشملت هذه الفعاليات جلسات متنوعة، من أبرزها جلسة خاصة سلط خلالها صندوق الوطن الضوء على مشروع «الإنتاج الإبداعي لتعزيز الهوية الوطنية»، التي قدمها الكاتب عبدالله الشحي وأدارها ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، بالإضافة إلى جلسة «القيم الأخلاقية ركيزة الهوية الوطنية» التي أدارها الدكتور علي الكنيسي، أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي، إلى جانب ورش العمل المرتبطة بالتراث وقصص الأطفال والخط العربي.

كما استعرض أعضاء أندية الهوية الوطنية في المدارس والجامعات الإماراتية دور هذه الأندية وأبرز إنجازاتها، إضافة إلى فعاليات للأشغال اليدوية والتراثية.

وخلال الجلسة التي خصصها صندوق الوطن لتسليط الضوء على مشروع «الإنتاج الإبداعي لتعزيز الهوية الوطنية»، والتي شهدت مشاركة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية وعدد كبير من كتاب وفناني الإمارات، أشاد ياسر القرقاوي بالدور الفاعل الذي يقوم به المفكرون والمبدعون الإماراتيون في دعم هذا المشروع، موضحاً أن المشروع يحظى برعاية ومتابعة مباشرة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ورئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، ويهدف إلى تقديم دعم متكامل للمبدعين الإماراتيين، وتمكينهم من الإسهام في إثراء الساحة الثقافية بأعمال تعكس الهوية الوطنية وقيمها.