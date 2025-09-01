محمد محيسن.. عدسة إنسانية على عرش «بوليتزر»

الحصول على جائزة «بوليتزر» المرموقة مرة واحدة هو إنجاز لا يصل إليه إلا فائقو الإبداع، أما الحصول عليه مرتين فهو مؤشر إلى مدى تفوق الإبداع وفرادته وعمق التأثير وتوابعه، هذا الإنجاز العظيم مُسجَّل باسم المصور الهولندي «فلسطيني الأصل» محمد محيسن، الذي حصد «بوليتزر» الموصوفة إعلامياً بأنها «أوسكار الصحافة» مرتين كمصور صحفي بارع من أبرز نجوم «ناشيونال جيوغرافيك»، وهو أيضاً أحد أبرز أعضاء لجنة تحكيم الدورة الرابعة عشرة من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.

محيسن هو مؤسس ورئيس مؤسسة «اللاجئون اليوميون» الهولندية غير الربحية، يعملُ سفيراً عالمياً لكلٍ من هيئة السياحة الأردنية وشركة كانون. في عام 2013، اختارته مجلة «تايم» أفضل مصور صحفي، وفي عام 2023، كُرِّم بجائزة National Geographic Wayfinder.

منذ عام 2001، وثَّقَ محيسن أحداثاً عالمية محورية في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة، مع تركيزٍ خاص على المناطق المتضرّرة من النزاعات والنزوح والمعاناة الإنسانية. على مدار العشرين عاماً الماضية، كرَّسَ محيسن معظم أعماله لتوثيق أزمات اللاجئين، مُقدِّماً منظوراً عميقاً متعاطفاً مع حياة النازحين بسبب الحرب والفقر.

عَرَضَت «ناشيونال جيوغرافيك»، جوانب من حياة محيسن وإنجازاته في سلسلة أفلام وثائقية، ويُعرض حالياً برنامجه «محمد محيسن: العثور على الضوء» على Disney+ وNational Geographic، حيث يتفاعل المُشاهدون مع رحلته وهو يصور قصص اللاجئين والنازحين في مناطق النزاع المختلفة. صور محيسن الفوتوغرافية لا تُوثِّق الواقع القاسي للحرب والنزوح فحسب، بل تُسلِّط الضوء أيضاً على لحظات الصمود والأمل وسط التحديات.

