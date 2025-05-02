منتدى دولي يبحث قضايا التراث الثقافي والنهوض بالمعرفة في أبوظبي

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي المنتدى الدولي، الذي يحمل عنوان «التراث الثقافي والنهوض بالمعرفة: تعزيز ثقافة الحماية المتكاملة»، وذلك أمس واليوم، في منارة السعديات، أبوظبي.

يُشارك في فعاليات المنتدى، الذي ينظم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، مجموعة من المنظمات الدولية، من ضمنها:

المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا)، المجلس الدولي للمتاحف (ايكوم)، المجلس العالمي للمعالم والمواقع (ايكوموس)، المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم) المنظمة العالمية للجمارك، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التحالف الدولي لحماية التراث (مؤسسة أليف)، تحالف الآثار ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو).

يجمع المنتدى نخبة من صناع السياسات، والأكاديميين، والمُعلمين، والخبراء في التراث الثقافي، والقانونيين، والمتخصصين في التكنولوجيا والفنانين، لمناقشة العلاقة بين الثقافة والمعرفة والحفاظ على التراث، ومن المقرر أن تسلط الجلسات النقاشية الضوء على إبراز القيمة الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية للتراث الثقافي في التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى استكشاف الأساليب المبتكرة للنهوض بالمعرفة ودعم النظم التعليمية، والصناعات الإبداعية، والاستفادة من التكنولوجيا في جهود حماية التراث الإقليمية والعالمية.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يُجسد هذا المنتدى منصة مثالية لجمع الخبراء من حول العالم، لضمان استدامة جهود حفظ وحماية التراث، وإنجازاً محورياً في مسيرتنا نحو تعزيز التعليم الثقافي.

ومن خلال شراكتنا الوثيقة وتعاوننا البناء والمثمر مع اليونيسكو والمنظمات الدولية الأخرى نواصل جهودها المتكاملة سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، من أجل تعزيز دورها الريادي للمبادرات، التي تمكن الأجيال الحالية والمستقبلية من فهم وتقدير تراثهم الثقافي والاعتزاز به بوصفه محركاً رئيسياً وأحد روافد التنمية المستدامة».

وجاء تنظيم هذا المنتدى استجابة لتوصيات مؤتمر اليونيسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون، الذي استضافته أبوظبي في فبراير العام الماضي، وجمع وزراء الثقافة والتعليم من جميع أنحاء العالم.

حيث تم خلاله استكمال عملية وضع إطار عمل اليونيسكو لتعليم الثقافة والفنون، التي بدأت في مارس 2021 من قبل الدول الأعضاء في اليونيسكو، وأقرت النسخة النهائية من هذا الإطار لدعم الدول الأعضاء والدول المنتسبة في تنفيذه.



وسيمكن هذا النهج متعدد التخصصات، الذي أضافه المنتدى من تقدير التراث الثقافي من خلال فهم قيمته التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، وتمكين الجميع من أن يصبحوا مشاركين نشطين في حمايته.

ومن خلال إيجاد أوجه التداخل والتآزر بين التعليم الثقافي والدراسات المتعمقة حول حماية التراث يمكن المعنيين من تطوير نهج أكثر شمولية وفعالية للحفاظ على الثقافة.

الجدير ذكره أن المنتدى سيليه خمسة برامج تعليمية مخصصة لكل من اتفاقيات اليونيسكو والآليات القانونية ذات الصلة، والتي ستُنظم في مايو، يونيو، وسبتمبر 2025.