عبدالله بن بيه: «أبوظبي للكتاب» يبني جسور التفاهم بين الثقافات

أكد معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، ورئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن المحتوى الذي يقدمه معرض أبوظبي الدولي للكتاب يسهم في بناء جسور التفاهم بين الثقافات ويعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للفكر والثقافة الإيجابية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه إلى معرض أبوظبي الدولي للكتاب، واستهلها بتفقد جناح منتدى أبوظبي للسلم، حيث اطلع على أبرز الإصدارات العلمية والفكرية التي نشرها المنتدى، والوثائق والإعلانات الكبرى التي أصدرها خلال العقد الماضي.

وشهدت الزيارة ندوة حول جهود المنتدى في نشر قيم السلم والتعايش افتتحت بكلمة تأطيرية لمعالي العلامة عبدالله بن بيّه استعرض فيها جهود المنتدى خلال العقد الماضي، وما حقق من إنجازات نوعية في ترسيخ ثقافة السلم وتعزيز خطاب الاعتدال، مؤكداً أهمية مواصلة البناء على المكتسبات المعرفية والعملية، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الفكرية والدينية حول العالم.

كما شملت الزيارة عدداً من الأجنحة المحلية والدولية المشاركة في المعرض، حيث ثمّن معاليه الجهود المبذولة من أجل إبراز التنوع الثقافي والفكري، مشيداً بما شهده من حضور واسع لإصدارات تهدف إلى تعزيز قيم الحوار والتسامح.

وقد رافق معاليه في الزيارة وفد من أعضاء مجلس أمناء منتدى أبوظبي للسِّلم، والشيخ المحفوظ بن بيّه، الأمين العام للمنتدى، والدكتورة آمنة الشحي، مديرة مكتب المنتدى بالمملكة المغربية.