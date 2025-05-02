«العويس» تحتفي بـ«أم الإعلام الإماراتي» في «أبوظبي للكتاب»

أطلقت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الأربعاء، كتاب «أم الإعلام الإماراتي حصة العسيلي - امرأة حملت وطنها في قلبها لتجوب به العالم» للدكتورة عائشة البوسميط ضمن سلسلة «أعلام من الإمارات».

وذلك خلال مشاركتها في معرض أبوظبي للكتاب، وقد حضر حفل الإطلاق عدد من العاملين في الحقل الإعلامي وشخصيات ثقافية إماراتية وعربية وعدد من أصدقاء مؤسسة العويس الثقافية.

قالت البوسميط في تقديم كتابها على منصة العويس الثقافية في المعرض: «لقد حظيت الإعلامية الأولى حصة العسيلي على تكريم وأوسمة من العديد من الحكام.

وقابلت خلال تمثيلها لبلدها الغالي الإمارات العديد منهم، ووقفت في المحافل الدولية تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة في وقت لم يكن هناك فيه أي تمثيل لأية امرأة عربية على الإطلاق مثل محافل إكسبو العالمية».

وأضافت عائشة البوسميط: «التواضع والإنسانية والمحبة هما جوهر فلسفتها الحياتية، تعلمت من خلال تجاربها أن المحبة الصادقة هي أسمى وأغلى ما في الكون، في عالم يغلب عليه الارتباط المادي.

فقد أدركت أن العلاقات التي تُبنى على الماديات محكوم عليها بالزوال، بينما العلاقات المؤسسة على الصدق والأمانة هي التي تكشف جوهر الإنسانية الحقيقية».

وأضافت الدكتورة عائشة أن هذا الكتاب إرث أتركه لكل من يحب وطنه بإخلاص ويسعى لاستكشاف معنى الحياة وعمق العلاقات الإنسانية. كتبته بكل أمانة وصدق، آملة أن يجد القراء في صفحاته الإلهام ليعيشوا بحب ويفهموا العالم من حولهم بعيون مفتوحة وقلوب متفهمة.

وفي ختام الجلسة أجابت الدكتورة عائشة البوسميط عن أسئلة الحضور، وأسهبت في الحديث عن آلية العمل على كتابها، آملة أن يكون مرجعاً للمهتمين والباحثين، ثم وقعت نسخاً من كتابها للحاضرين في جناح مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

يذكر أن حصة العسيلي هي شخصية بارزة في مجال الإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، كونها أول إعلامية إماراتية يشار لها بـ«أم الإعلام»، ويناديها الجميع بـ«ماما حصة»، فهي أم الجميع حتى مع أهلها وأصدقائها.