الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق إصدارين

أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية في جناحه بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025 كتابين جديدين من إصداراته، يضافان إلى رصيده البحثي والثقافي، الأول: «من ذاكرة دلما.. سلسلة التاريخ الشفاهي لدولة الإمارات العربية المتحدة»، والثاني:

«المجلد الرابع من سلسلة ذاكرتهم تاريخنا»، وبذلك فإن الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل برنامجه في حفظ التاريخ الشفاهي والمرويات من كبار المواطنين، وذلك ضمن اهتمامه بالحفاظ على تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وإثراء الذاكرة الثقافية للأجيال.

ويقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذين الإصدارين زخماً من المعلومات النفيسة حول مراحل مهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، تزخر بالأحداث والمواقف والروايات، التي ربما تكون قد غابت عن أقلام المؤرخين.

وبذلك فإن مضامين الإصدارين هي شرايين حية تربط الأجيال المعاصرة بتجارب من سبقهم، وتعمق فهمهم لخصائص مجتمعاتهم وجذورهم، وترسخ عناصر الهوية الوطنية في نفوسهم.

الكتاب الأول: «من ذاكرة دلما.. سلسلة التاريخ الشفاهي لدولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي أعدته شرينة القبيسي، الباحثة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، قد استعرض جوانب من تاريخ جزيرة دلما، وأهميتها حسب ما ورد في الوثائق التاريخية.

أما الكتاب الثاني فهو المجلد الرابع من سلسلة «ذاكرتهم تاريخنا»، التي تعتمد في مضامينها على مقابلات التاريخ الشفاهي، التي أجراها الأرشيف والمكتبة الوطنية مع كبار المواطنين في الدولة، فيؤكد أن تاريخ أي أمة مستودع لأعمالها وأفكارها، ووعاء لآمالها ومرجع عزها وفخارها.

ومضمون هذا الكتاب استكمال لما جاء في المجلدات السابقة من سلسلة «ذاكرتهم تاريخنا» ويمثل إضافة مهمة للتاريخ المكتوب، ولما يحتفظ به الأرشيف والمكتبة الوطنية في السجلات الأرشيفية والوثائق التاريخية.