«الإمارات لحقوق النسخ» تناقش خططها المستقبلية

ضمن مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، عقدت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ اجتماع جمعيتها العمومية السنوي الثالث الثلاثاء، حيث ناقش الأعضاء أبرز منجزات عام 2024، وأقرّوا خطة العمل والميزانية المقترحة لعام 2025، في خطوة تؤكد التزام الجمعية بالشفافية، وتعزيز مبدأ المشاركة المؤسسية في صياغة التوجهات المستقبلية.

وتعكس مشاركة الجمعية في المعرض حرصها على ترسيخ حضورها في الفعاليات الثقافية الكبرى، والتفاعل مع مجتمع النشر والإبداع لتعزيز الوعي بأهمية حقوق النسخ والملكية الفكرية، وحماية حقوق المؤلفين والمبدعين في ظل التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية وتوسُّع أدوات الإنتاج والنشر.

وأكّد محمد بن دخين رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن انعقاد الجمعية العمومية العادية خلال المعرض يشكل فرصة استراتيجية لتقييم الأداء وتعزيز الحوكمة، إلى جانب كون المعرض منصةً مهمة للتفاعل المباشر مع الجمهور.

وقال محمد بن دخين: «يشكل معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة وطنية رائدة تجمع مختلف الفاعلين في قطاع الثقافة والإبداع، ويعد فرصة مثالية لعقد اجتماع جمعيتنا العمومية، واستعراض جهودنا في دعم المبدعين، وتطوير شراكات جديدة تواكب التحولات المتسارعة في بيئة النشر الرقمي».

وأضاف ابن دخين: «نحرص على أن تكون مشاركتنا في هذا الحدث الثقافي العالمي مساحة للتعريف بخدمات الجمعية، وآليات الانتساب، وأهمية التفويض في حماية الحقوق، فضلاً عن توسيع علاقاتنا مع الشركاء في قطاع النشر والإبداع والتعليم، والتأكيد على دور الجمعية في حماية الحقوق الفكرية ضمن منظومة متكاملة تحفّز على الإنتاج الثقافي وتدعم الاستدامة المعرفية».

وأوضح ابن دخين أن هذه المشاركة تأتي في سياق حرص الجمعية على تعزيز وعي المجتمع بحقوق النسخ، وترسيخ مفاهيم الاستخدام المسؤول للمحتوى، ونشر ثقافة احترام حقوق النسخ والحقوق المجاورة.

فضلاً عن التواصل مع المؤلفين والناشرين لتوسيع نطاق التفويضات والعضويات، وتعزيز تعاونها مع المؤسسات التعليمية والمكتبات والجامعات؛ لتسهيل حصولها على التراخيص القانونية لاستخدام المصنفات ضمن إطار منظّم يراعي التوازن بين الاستخدام العادل وحفظ الحقوق.

وتمثّل مشاركة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في معرض أبوظبي الدولي للكتاب امتداداً لجهودها الرامية إلى إرساء بيئة قانونية وثقافية تحترم حقوق الملكية الفكرية، وتدعم المبدعين وترعى حقوقهم، ما يسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها حاضنة للإبداع والمبدعين.