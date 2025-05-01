المعرض يستذكر أدوار وإسهامات سلطان العويس

نظمت مؤسسة العويس الثقافية بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ندوة بعنوان «100 عام على ولادة سلطان العويس ـ شعاع ثقافي عربي»، بمناسبة مئوية الشاعر سلطان بن علي العويس.

شارك في الندوة : معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والإعلامي والكاتب السعودي محمد رضا نصر الله، والشاعر الدكتور ناجي بيضون، والشاعرة والكاتبة الدكتورة حنين عمر، وأدارها الأمين العام لمؤسسة العويس الثقافية عبدالحميد أحمد.

وتحدث عبدالحميد أحمد عن أهمية الندوة في عام سلطان العويس الذي أقرته منظمة يونسكو احتفاء بالشاعر سلطان العويس (1925 ـ 2025).

وتطرق معالي محمد المر إلى علاقته بسلطان العويس التي امتدت لأكثر من 30 عاماً، حيث عرفه عن قرب عندما كان يتردد على مجلسه خلال زيارته إلى دمشق، حيث كان محاطاً بأدباء سوريين ولبنانيين وكان مجلساً عامراً بالمعرفة والثقافة.. وتناول دور سلطان العويس الاجتماعي والاقتصادي، داخل وخارج الإمارات.. وأثره الغني بالثقافة العربية.

كما قرأ محمد رضا نصر الله ورقة بعنوان «بين ديناميت نوبل ولآلئ العويس». وقرأت حنين عمر ورقتها: «في أثر البحر.. تجليات الفلسفة والتراث في شعر سلطان العويس».

وقال ناجي بيضون: «لم يقتصر اهتمام العويس على دعم الثقافة والمثقفين، بل اهتم أيضاً بالصناعة في عالمنا العربي».