سلطان النيادي يوقع «نجم سهيل» في المعرض

شارك رائد الفضاء الإماراتي، معالي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، في حفل توقيع قصة «نجم سهيل»، التي أصدرتها منصات عالم ماجد التابعة لشركة أبوظبي للإعلام، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك في إطار مبادرة «مبدعون صغار»، والتي تهدف إلى تشجيع الإبداع لدى الصغار، وتعزيز شغفهم بالعلوم والاستكشاف.

وأقيم حفل التوقيع في جناح منصات عالم ماجد في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بحضور سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وراشد القبيسي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، إلى جانب عدد من الشخصيات.

وقال معالي الدكتور سلطان النيادي: «تسرني المشاركة في هذه المبادرة، التي تجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين أجيال المستقبل بالعلم والوعي وحب الاستكشاف، وذلك انطلاقاً من إدراكنا أن غرس شغف المعرفة منذ الطفولة، يشكل حجر الأساس لبناء مجتمع المعرفة الذي نطمح إليه».

وأشاد معاليه بالدور الريادي لمجلة ماجد، التي شكلت على مدى أكثر من أربعة عقود.. منبراً ثقافياً وتربوياً رافق أجيالاً من أبناء الوطن والمنطقة، وأسهمت في تشكيل وعيهم وترسيخ هويتهم.