برنامج فكري جديد لندوة الثقافة حافل بالثراء والتنوع

عقد مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي اجتماعه الثاني للموسم الجديد برئاسة بلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وبحضور علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وجمال الخياط المدير المالي، والمهندس رشاد بوخش رئيس لجنة الجوائز والمسابقات، والمهندسة مريم ثاني رئيس لجنة المكتبة والنشر.

ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المرتبطة بالعمل الإداري، كما أقر المجلس البرنامج الثقافي، والتي تتنوع فيه الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، والتي تلبي اهتمامات الجماهير وتواكب التطورات الفنية والفكرية والتقنية والثقافية والأدبية.

وضمن فعاليات مئوية العويس قرر المجلس تنظيم جلسة حوارية عن جائزة العويس للإبداع في شهر مايو، بالإضافة إلى تنظيم ندوة شعرية عن سلطان العويس في شهر أكتوبر، وإقامة معرض لوحات خطية لمختارات من أشعاره وقصائده.

كما وافق المجلس على برنامج النادي العلمي بما يضمه من أنشطة ودورات وورش لصقل قدرات ومواهب الطلاب والمنتسبين، بالإضافة إلى المشاركات المحلية والعربية والإقليمية والدولية، والتي تعزز ملكات الطلاب والمبدعين من الأطفال.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة الاهتمام بالفعاليات الفنية، والتي تستقطب زخماً جماهيرياً وتؤصل للفن الراقي الرصين من موسيقى ومسرح وعروض سينمائية متنوعة وكذلك متابعة مستجدات الساحة الثقافية والفكرية والإبداعية على وجه الخصوص.