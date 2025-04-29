«الإمارات للمكتبات» تبحث التعاون مع الخزانة الحسنية بالرباط

زار وفد من جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، برئاسة فهد المعمري رئيس مجلس الإدارة، الخزانة الحسنية في القصر الملكي بالرباط، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد شوقي بنبين، مدير الخزانة.

وخلال الزيارة، تم بحث ومناقشة المفاهيم المتعلقة بالكتب المخطوطة والمطبوعة، واستعراض تاريخ خزائن الكتب ودورها في حفظ التراث المعرفي.

كما اطلع الوفد على آليات العمل المتبعة في قسم الترميم، حيث تم استعراض طرق التجليد والترميم اليدوي والآلي للكتب والمخطوطات.

كما شملت الجولة زيارة قسم الرقمنة، حيث تعرف الوفد إلى أنظمة رقمنة المخطوطات، وأساليب حفظها رقمياً لضمان استدامة هذا الإرث الثقافي للأجيال القادمة.

إضافة إلى ذلك، تمت زيارة قسم خدمة الباحثين، والاطلاع على الجهود المبذولة لدعم الباحثين المتخصصين في مجال التحقيق العلمي للمخطوطات.

وفي ختام الزيارة، تسلم الوفد مجموعة من الإصدارات الحديثة الخاصة بالخزانة الحسنية، والتي تسلط الضوء على جوانب متعددة من التراث العربي الإسلامي.

وعبّر فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، عن سعادته بهذه الزيارة، قائلاً: «تشرفت جمعية الإمارات للمكتبات بزيارة واحدة من أبرز المؤسسات الثقافية العريقة في العالم العربي، حيث بحثنا مع إدارة الخزانة سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات الترميم، والرقمنة، وخدمة الباحثين.

إن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الجمعية في تطوير العمل المكتبي والمعرفي إقليمياً ودولياً».